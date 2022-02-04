Врачи назвали симптомы «Омикрона», на которые стоит обратить внимание в первую очередь 4.02.2022, 12:35

Штамм проявляет себя несколько иначе, чем исходный коронавирус.

Симптомы нового штамма «Омикрон» немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

Об этом сообщает Independent.

Профессор Тим Спектор сказал, что сейчас как никогда важно пройти тестирование — даже без симптомов — поскольку мы стремимся взять под контроль новый штамм против стремительного роста заболеваемости.

Исследование ZOE Covid Symptom Study , финансируемое правительством, определило основные симптомы, связанные с Covid, и говорит, что они немного различаются в зависимости от того, были ли вы вакцинированы или нет.

Головная боль

Хотя головные боли являются менее известным симптомом Covid, они являются одним из самых ранних признаков и встречаются чаще, чем классические симптомы кашля, лихорадки и потери обоняния.

Насморк

Прошлой зимой исследование ZOE показало, что насморк был вторым наиболее часто встречающимся симптомом после головной боли: почти 60% людей с положительным результатом на Covid с потерей обоняния также сообщали о насморке.

Чихание

Чихание чаще, чем обычно, может быть признаком Covid у людей, которые были вакцинированы, хотя оно подчеркивает, что чихание гораздо чаще является признаком простуды или аллергии.

Больное горло

Многие люди с Covid сообщают , что у них болит горло, похожее на то, которое вы можете испытывать при простуде или ларингите.

Потеря обоняния

Это по-прежнему является самым сильным показателем заражения Covid, независимо от возраста, пола или тяжести заболевания человека.

Кашель

Постоянный кашель, по общему мнению, является одним из трех основных симптомов Covid, но только около четырех из 10 человек, заболевших вирусом, испытывают его.

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