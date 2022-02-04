«Из лечения предложили только спрей от насморка»: рассказ заболевшего «омикроном» белоруса 4.02.2022, 13:23

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Фото: Getty Images

Симптомы и события первой недели болезни, описанные по дням.

Телеграм-канал COVID-19 BY опубликовал рассказ заболевшего «омикроном» белоруса:

— Я рассчитывал, что буду спать по четыре часа в сутки и меня вирус не коснется. На что надеялся? Пришло мое время. Два года не болел. Простудился в четверг. Пришел с простудой на работу, сделал тест. Отрицательный. Понятно, я ж привит!

На выходных симптомы гриппа: больно смотреть в сторону, кашель, насморк. По вечерам поднимается температура, появился озноб. Ну, грипп. Тест ведь отрицательный. Звоню начальнику: так и так, гриппую, завтра останусь дома.

Понедельник. Последнее число января. Звонит начальник: заболели, не пришли несколько человек, сходи сдай официальный тест в лаборатории. Записался.

Вторник. Февраль. Прихожу к центру тестирования covid-19. 5 минут очередь на улице. 2 минуты мазок в одном из пяти временных кабинетов-домиков. Сдал.

— Где подождать результат?

— Дома ждите. В интернете через сутки результат будет. Будьте здоровы.

Кино! Европа! Те, кто приехал машиной — стоят в очереди из автомобилей. Они сдают мазок из носоглотки, не выходя из машины. Вот так на авто заезжают в белый ангар-палатку. Их там таких несколько ангаров. Все для людей. Персонал работает в защитных костюмах. У них есть там комната, чтобы согреться.

Среда. Второе февраля. Прилетает SMS: "Вы сдавали тест, результат можете посмотреть на таких-то сайтах". Интернет. Результат теста — положительный. Пора как-то открыть бюллетень в поликлинике. Я сюда не болеть приехал, — где тут какая поликлиника? Интернет. Регистрация в любой (выбрал ближайшую) поликлинике. Единственный недочет сервиса — запись к доктору в семь утра по телефону.

Четверг. 3 февраля. 7:10 утра. Линия свободна. Дозвонился мгновенно. Записался к доктору. Доктор позвонит мне. "Врач принимает с 7:00 до 13:30, но в связи с большим количеством посетителей, может случиться так, что доктор вам позвонит после смены", - сказали в регистратуре.

К полудню позвонила врач, спросила самочувствие и симптомы. Из лечения предложен спрей от насморка. Понятно. Температуры нет - ее сбивать не надо, сам ковид лечить то и нечем. Повторный созвон с врачом назначен на понедельник. Просила выздоравливть и не выключать телефон. Если будет ухудшение самочувствия - звонить в поликлинику. Я не спросил, где и как я заберу бюллетень. Не удивлюсь, если из регистратуры его письмом отправят по месту работы.

Пятница. Регулярно пью горячий чай. Соблюдаю постельный лежим. Желаю всем бодрого здоровья, и крепкого настроения. Именно так!

Мнение редакции

Первое. Если вы чувствуете любые признаки простуды - пожалуйста, оставайтесь дома. Это касается и врачей! Вы можете большее количество людей заразить, чем спасти.

Второе. Тесты из аптеки могут ошибаться.

Третье. Вакцина не гарантирует, что вы не заразитесь. Однако, прививка снижает вероятность заболевания, и риск тяжелых последствий.

Четвертое. Мы все достойны жить в государстве, которое не заставляет докторов работать в три смены, а пациентов с признаками простуды — идти в поликлинику.

Важное! Берегите себя. Берегите ваш иммунитет: не крадите у себя время сна и отдыха, кушайте полезную пищу. Будьте здоровы!

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