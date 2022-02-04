Медики назвали препараты, которую могут справиться со штаммом «Омикрон» 4.02.2022, 15:02

3,274

Исследование провели в Кентском и Франкфуртской университетах.

Группа ученых из Кентского и Франкфуртского университетов, назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективны для борьбы со штаммом коронавируса Омикрон.

Об этом пишет научный журнал Cell Research, ссылаясь на результаты исследования.

Ученые исследовали клеточные культуры и установили, что данный вариант COVID-19 чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции.

Речь идет о таких лекарствах, как EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), ремдезивир, рибавирин, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), камостат, нафамостат и апротинин.

Также ученые выяснили, почему зараженные Омикроном пациенты реже переносят заболевание в тяжелой форме. Это связано с тем, что такая разновидность коронавируса особенно чувствительна к подавлению так называемого интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».