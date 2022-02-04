Врачи: Смешно читать про высокие технологии и инновации в медицине 4.02.2022, 16:37

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О проблемах в работе «скорой» в ковидные времена.

О проблемах на «скорой» в ковидные времена пишет телеграм-канал «Белые халаты»:

- Есть еще одна проблема, касающаяся скорой помощи, которая очень четко вскрылась во время пандемии. Проблема эта — кислородные маски для низкопоточной оксигенотерапии, к примеру, через ИК-33 (кислородный ингалятор). Такими пользуется «скорая» для транспортировки пациентов, которым требуется кислородная поддержка. Число таких пациентов в коронавирусные времена очень сильно возросло.

Суть проблемы с масками заключается в том, что большинство из них одноразовые. Это прямо написано на упаковке. Многоразовые подразумевают химическую стерилизацию, как правило в районе 8-20 раз в зависимости от производителя.

Но на скорых маски закупаются и выдаются бригадам раз в несколько месяцев. Количество также оставляет желать лучшего. Одноразовые маски быстро заканчиваются, а в достаточном количестве остаются лишь анестезиологические маски, поскольку аппаратами ИВЛ на скорой пользуются единицы.

Использовать их с кислородным ингалятором невозможно, потому что пациенту необходимо куда-то выдыхать, а маска предусмотрена для подключения к дыхательному контуру, который будет выводить воздух, который выдыхает пациент через клапан в маске. Поэтому, если использовать анестезиологические маски, пациент может через нее вдохнуть, но выдыхать должен, отнимая маску от лица.

Другой вариант выхода, когда маски для кислородных ингаляторов на исходе — брать простую кислородную маску и протирать ее спиртом перед транспортировкой каждого следующего пациента. Оставить больных без кислородного сопровождения невозможно, поэтому приходится выкручиваться хотя бы так.

Производитель рекомендует «в случае необходимости повторного применения рекомендуется полностью погрузить выше перечисленные материалы в ёмкость со спиртом и закрыть крышкой. Время дезинфекции не менее 2 часов. Допускается применение (вместо спирта) антисептических стрептоцидсодержащих растворов с увеличение времени дезинфекции – не менее суток». Как хранить маски после такой повторной стерилизации — производитель не сообщает.

«Смешно и грустно читать про всякие высокие технологии и инновации в медицине, когда вот это безобразие на каждом шагу. Верю, что в Минске и в областных городах может быть сильно лучше, но на районах это происходит 100%», — говорят медики.

Обеспечение бригад скорой помощи, равно как и планирование закупок расходников, необходимых для работы - это то, в чем администраторы от медицины за прошедшие два года, похоже, еще ни разу не преуспели.

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