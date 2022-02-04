Как белорусам болеть без больничного, но с зарплатой 4.02.2022, 17:05

Важные нюансы.

При отсутствии клинических симптомов при COVID-19 врачам амбулаторного звена разрешено выдавать листки нетрудоспособности на срок от 5 до 7 дней. Как пишет nv-online.info, об этом рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова. Если есть клинические проявления – до 10 дней. Если есть какие-либо проявления, которые требуют более длительного лечения, – до 21 дня.

Как болеть без больничного, но с зарплатой?

Как известно, сейчас нанимателям предоставлено право освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней без предоставления больничного.

Если работник почувствовал недомогание, он может обратиться к своему непосредственному руководителю с просьбой об освобождении от работы в связи с плохим самочувствием. Вышеназванная норма в соответствии с указом № 143 «О поддержке экономики» применяется во всех организациях.

Министерство труда и социальной защиты разъясняет: при этом работник обязательно согласовывает срок освобождения от работы, который может составлять один, два, три дня (но не более трех дней). Порядок взаимодействия работника и нанимателя по освобождению работника от работы может быть закреплен в локальном правовом акте организации.

Что касается сохранения среднего заработка за период освобождения от работы, то, как поясняет Минтруда, оно может быть предусмотрено коллективным договором, иным локальным правовым актом организации, за исключением бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

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