Что собой представляет «Паксловид» — первая в мире таблетка от коронавируса? 1 4.02.2022, 18:03

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Лекарство уже начинают использовать в странах ЕС.

В конце января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование для лечения первых таблеток от COVID-19 — препарата «Паксловид» от компании Pfizer. Пока что пользоваться им можно при определенных условиях: пациенты должны быть взрослыми и находиться в группе риска по одному из показателей. Лекарство уже начинают использовать в странах ЕС, о закупке 300 тысяч курсов «Паксловида» в конце декабря объявлял и Минздрав Украины. Журналисты zerkalo.io рассказали, что собой представляет этот препарат, как он работает и насколько эффективен.

1. Что это за таблетки?

«Паксловид» — это первое лекарственное пероральное средство (таблетки), предназначенное для лечения COVID-19. Препарат выпустил американский концерн Pfizer (тот же, что вместе с немецкой BioNTech разработал первую мРНК-вакцину от коронавируса). В марте 2021-го начались его испытания на людях, а уже в ноябре было объявлено об их успехе: на 2 и 3 стадиях клинических исследований таблетки показали снижение риска госпитализации и смерти на 89%.

В конце декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование «Паксловида» для лечения коронавирусной инфекции легкой или средней степени тяжести у взрослых и детей старше 12 лет весом не менее 40 кг. Затем аналогичные разрешения были выданы в Великобритании, и вот теперь — в ЕС. Это означает, что Запад вскоре начнет массово применять препарат для лечения больных коронавирусом.

2. Как работает это лекарство?

«Паксловид» представляет собой комбинацию двух компонентов: нирматрелвира (новый препарат, разработанный Pfizer именно для этого лекарства) и ритонавира (препарат, созданный в середине 90-х для борьбы с ВИЧ).

Чтобы объяснить, как работает «Паксловид», кратко напомним механизм размножения вируса. Частичка вируса (вирион) находит подходящую клетку и проникает внутрь нее (SARS-CoV-2, например, делает это с помощью своих «шипов» — спайк-белков на поверхности вируса). Клетка нужна вирусу для размножения, так как собственного аппарата для этого он не имеет. После этого вирус «подменяет» геном клетки своей РНК или ДНК — и та начинает «в промышленных масштабах» производить новые вирусы. Когда их накапливается много, клетка истощается, новые вирусы выходят из нее и атакуют очередные клетки, после чего процесс повторяется.

Чтобы размножиться, вирус заставляет клетку производить полипротеин — длинную молекулу, в которой записан генетический код вируса. После этого полипротеин нужно «нарезать» на кусочки, каждый из которых нужен для создания новых вирусов. В роли «ножниц» выступает вирусный фермент под названием протеаза: он распознает определенные геномные последовательности и разделяет полипротеин в нужных местах.

Нирматрелвир, который разработал Pfizer, является ингибитором (то есть, нейтрализатором) протеазы. Причем не любой, а протеазы типа 3CL, которая характерна для коронавирусов. Попадая в организм, вещество нейтрализует фермент, что прерывает цепочку размножения SARS-CoV-2.

Второй компонент — ритонавир — известен давно. Его используют в антиретровирусной терапии для борьбы с ВИЧ. Задача ритонавира — усилить действие ингибиторов протеазы, защитив их от самого организма, так как они обычно быстро обнаруживаются и разрушаются ферментами печени.

В итоге схема работы выглядит так: нирматрелвир обрабатывает зараженные клетки, «ломая» алгоритм размножения вируса, а ритонавир прикрывает первый компонент от атак самого организма. И так до тех пор, пока все частицы вируса в организме не будут уничтожены.

3. Что говорят исследования?

Как уже упоминалось, «Паксловид» снизил риск госпитализации или летального исхода у заболевших коронавирусом на 89%.

Расскажем о клинических исследованиях подробнее. Для испытаний раннего применения препарата (в течение трех дней после появления первых симптомов) было набрано две группы людей из числа подверженных высокому риску, у которых недавно был диагностирован коронавирус. Первая, в составе 389 человек, получала «Паксловид» (далее будем называть ее основной группой); вторая, в составе 385 пациентов (контрольная группа), — плацебо.

В итоге в течение следующих четырех недель лишь 3 человека из основной группы были госпитализированы (0,8%); смертей зафиксировано не было. В контрольной группе госпитализированы были 27 человек (7%), 7 из них умерли. Таким образом, «Паксловид» снизил риск госпитализации на 89%, смерти — на 100%.

Аналогичные группы были набраны для испытания более позднего применения «Паксловида» (в течение пяти дней после появления симптомов). Из 607 человек в основной группе в течение 28 дней были госпитализированы лишь 6 (1%); смертей не зафиксировано. В контрольной же госпитализации подвергся 41 пациент из 612 (6,7%), 10 из них умерли. То есть более позднее применение препарата чуть снизило его эффективность, но все равно показало заметные успехи.

4. А на «омикрон» он действует?

Предполагается, что «Паксловид» будет противостоять всем штаммам коронавируса, так как он действует не на геном вируса, который изменяется с появлением новых штаммов, а на механизм его размножения. Сама протеаза, являющаяся «целью» препарата, в новых штаммах не изменяется. Лабораторные исследования Pfizer «в пробирке» это подтверждают — препарат противостоит всем существующим штаммам коронавируса SARS-CoV-2. Более того, вполне вероятно, что таблетка будет аналогично действовать вообще на все типы коронавирусов, способные заражать людей.

5. Как его применяют? Таблетки нужно пить вообще всем?

«Паксловид» поставляют в упаковках, каждая из которых представляет собой полный курс лечения от COVID-19. Начало приема рекомендовано в течение пяти дней после появления первых симптомов. Каждая доза представляет собой три таблетки: 2 — нирматрелвира по 150 мг, 1 — ритонавира массой 100 мг. Дозу принимают раз в 12 часов независимо от времени приема пищи. Весь курс лечения занимает 5 дней, причем его обязательно доводить до конца.

Что касается вопроса о том, кому назначают «Паксловид», то его использование пока заметно ограничено. Причины две: новизна самого препарата и все еще низкая доступность. Поэтому таблетки должны получать только люди с тяжелым течением заболевания, для которых риск использования нового препарата оправдан. Здесь, правда, врачи сталкиваются с проблемой: «Паксловид» необходимо принимать уже вскоре после появления первых симптомов, а в эти сроки далеко не всегда очевидно, каким будет течение болезни у каждого конкретного пациента. Поэтому задачей медиков становится определить тех, у которых риск тяжелого течения действительно высок, и назначить препарат именно им. В большинстве стран факторами риска считают возраст и наличие хронических заболеваний, особенно связанных с органами дыхания.

В стадии проведения сейчас находятся новые клинические испытания препарата, цель которых — проверить эффективность «Паксловида» у пациентов без риска тяжелого течения.

6. Какие побочные эффекты?

В целом «Паксловид» показал себя достаточно безопасным лекарственным средством. Зафиксированные побочные эффекты были мягкими: боль в мышцах, диарея и повышения кровяного давления.

В то же время отмечается, что ритонавир известен своим негативным влиянием на организм в случае приема параллельно с другими препаратами, а также повышенной нагрузкой на печень. По этой причине использовать его пациентам с проблемами печени необходимо под внимательным наблюдением врача. «Паксловид» выводится из организма через почки, а потому людям с болезнями этих органов также стоит перед приемом обсудить это с врачом.

7. Это единственный такой препарат?

Нет, «Паксловид» — лишь первый препарат против COVID-19, допущенный к применению в медицине в США. Днем позже FDA выдало аналогичное разрешение для молнупиравира (торговое название «Лагеврио»), разработанного американской компанией Merck & Co. А еще в ноябре первой страной, одобрившей его использование, стала Великобритания.

Принцип действия «Лагеврио» похож на «Паксловид» — препарат «ломает» алгоритм размножения вируса, используя, правда, немного другой механизм (приводит к критическим мутациям в геноме). Предварительная оценка эффективности — снижение риска госпитализации пациента на 50%. Препарат уже применяют в соседней с Беларусью Польше.

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