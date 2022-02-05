В поликлиниках отказывают в тестах на коронавирус 1 5.02.2022, 16:29

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Белорусы поделились своими историями.

Сайт Charter97.org публикует письма читателей:

- Минск. Не чувствую запахов и вкуса, болит голова, нос заложен и кашель. В 9-ой городской поликлинике сказали, что они тесты теперь не делают, нельзя сдать даже платный тест. Искали в аптеках и только в одной из 4 осталось 13 экспресс-тестов. В предыдущих аптеках их разбирали молниеносно. Результат экспресс-теста из аптеки оказался положительным.

- В Боровлянах поликлиника с 3 февраля не делает тесты ни взрослым, ни детям. Показывали постановление Минздрава. Жена ещё успела, сдала 01.02. Сказали, что результат будет только 04.02, хотя в этот день уже нужно было больничный закрывать. Итог - тест положительный.

- Минский район. Супруга пришла с температурой в поликлинику, больничный сразу дали. Сказали, что тесты запретили делать.

- Вчера заболела, в 40 поликлинике Минска сразу отправили в красную зону. Тест не сделали, врач сказала, что сейчас тесты отменили. Дали больничный на неделю, назначили лечение от коронавируса. Диагноз ставили по симптомам.

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