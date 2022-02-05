В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19

В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-193
- 5.02.2022, 19:42
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15 февраля все непривитые жители страны получат письма с призывом вакцинироваться.
В Австрии в субботу, 5 февраля, вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает Deutsche Welle.
Так, для тех, кто, не имея медицинских показаний, отказывается делать прививку от коронавируса, закон предусматривает крупные денежные штрафы - до 3600 евро.
Планируется, что 15 февраля все не привитые от коронавируса жители страны получат письма с призывом вакцинироваться от COVID-19. Если по прошествии месяца после этого прививка так и не будет сделана, последует штраф.
Полностью привитыми от COVID-19 в Австрии считаются 6,74 млн человек. Это 75,5% населения страны.