Пять признаков того, что вы перенесли «омикрон» и не заметили 1 5.02.2022, 20:01

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Медики подготовили специальную памятку.

Медики многих стран заявляют, что их накрыла огромная «волна омикронна». Новый штамм настолько быстрый, что всего за два месяца с момента своего появления сумел стать главной проблемой всего научного сообщества. Известно, что он умеет все, что было недоступно для его предшественников: игнорирует антитела, инфицирует маленьких детей и дает супериммунитет.

Более того, зараженный может даже не понять, что он переболел. Чаще всего «омикрон» проявляется бессимптомно. Без ПЦР-теста практически невозможно определить, болен ли человек ковидом или же простудился. Возможно ли самостоятельно выяснить, посещал ли вас «омикрон»? Медики подготовили специальную памятку, которая должна помочь разобраться, пишет woman.ru.

1. Усталость

Особенно это заметно для тех, кто ведет преимущественно активный образ жизни. Если вы стали быстрее уставать во время ежедневной рутины, то скорее всего, вирус добрался и до вас. Постоянная слабость и быстрая утомляемость во время болезни это абсолютно нормально, и через какое-то время после выздоровления неприятный симптом уйдет.

2. Тревожность или депрессивные мысли

Если вас не радуют привычные вещи, не хочется общаться и выходить из дома — повод сдать анализ на антитела. Зачастую переболевшие COVID-19 жалуются на беспричинную грусть и тоску. У некоторых обостряется чувство страха и тревоги. Такие состояния не стоит запускать, лучше сразу обратиться к специалисту, который поможет избавиться от психосоматических проявлений.

3. Затрудненное дыхание

Коронавирус по-прежнему сильнее всего бьет по легким и всей дыхательной системе. Проблемы с дыханием могут сохраняться еще долгое время после выздоровления. Человеку может быть трудно сделать полноценный вздох. Также первое время будет тяжело при активных физических нагрузках.

4. Головокружение

Этот симптом часто связывают с переутомлением на работе или недостатком полноценного отдыха. Однако в нынешней обстановке можно предположить, что организм человека столкнулся с опасным вирусом. «Головокружение — следствие постковидного синдрома постуральной ортостатической тахикардии, влияющего на частоту сердечных сокращений и артериальное давление», — считают в ВОЗ.

5. Изменение вкусов и запахов

Многие переболевшие «омикроном» отмечают, что сильных изменений не чувствуют. Однако некоторые продукты все же могут вам разонравиться, а любимые цветы потерять привычный аромат.

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