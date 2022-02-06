Медики: Большинство людей получают «Омикрон» таким образом 3 6.02.2022, 10:00

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Информация, которая поможет избежать заражения.

Сейчас, когда бушует Омикрон, лучше избегать мест и обстоятельств, повышающих риск заражения им. Медики рассказали, каким образом большинство людей заражает этим штаммом коронавируса, пишет MedikForum.ru.

Близкие контакты с людьми за пределами семьи. Практикующие врачи отмечают, что очень часто заражение Омикроном происходит во время пребывания в обществе людей, которые не являются членами семьи, – в особенности, если они не имеют масок и соседство с ними приходится делить в местах с плохой вентиляцией.

Бары и клубы. В этих местах заразиться коронавирусом несложно. Включаются сразу несколько факторов – непосредственная близость с незнакомцами, возможность аэрозольного заражения частицами вируса еды и напитков, плюс употребление алкоголь, снижающее бдительность.

Спортзалы. К сожалению, спортзалы – это закрытые помещения, где может циркулировать много аэрозолей – мельчайших частиц влаги, которые мы исторгаем при дыхании и во время разговоров. Заниматься спортом сегодня лучше обособленно или на открытом воздухе.

Детские сады и школы. Новые варианты коронавируса, включая Омикрон, также поражают детей. Учитывая, что они теперь могут заразиться вирусом и стать его переносчиками, важно осознавать: посещение этих учреждений связано с вполне определенным риском инфицироваться.

Общественный транспорт. Попробуйте представить, каким может быть воздух в салоне автобуса зимой, когда в нем не открыть окон. Или в салоне маршрутки. Аэропорты, самолеты, поезда – заражаются и здесь, поскольку в воздух взметаются облака инфицированных аэрозолей от разных людей, которые снимают маски, разговаривают, едят.

Прогулки там, где многолюдно. Хорошая прогулка на свежем воздухе – то, что надо, но также не стоит забывать о безопасности. В исследовании, чьи результаты опубликовал журнал Physics of Fluids, были проанализированы респираторные капли при чихании и кашле. Ученые установили, что человеческий кашель может выбрасывать капли со скоростью от 10 до 250 метров в секунду. Так что избегайте многолюдности, соблюдайте социальную дистанцию.

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