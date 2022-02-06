Врачи рассказали о нетипичных симптомах заражения «Омикроном» 6.02.2022, 11:33

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Заподозрить COVID-19 в таких случаях проблематично.

По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, заражение Омикрон-штаммом коронавируса может проявляться нетипичными симптомами, например, в виде исчезновения аппетита, кожной сыпи или тошноты, пишет MedikForum.

В своем интервью Поздняков сообщил, что нетипичные признаки инфекции, возникающей у человека при заражении Омикроном, проявляются в 20% случаях. Врач заметил, что заподозрить COVID-19 в таких случаях проблематично, поскольку возникающие состояния вызывают ассоциации с другими недомоганиями.

Андрей Поздняков перечислил возможные нетипичные симптомы заражения Омикроном:

Усталость.

Мышечная боль.

Суставные боли.

Отсутствие аппетита.

Тошнота.

Неврологические проблемы.

Кожная сыпь.

Медик уточнил, что возникновение данных признаков не обязательно указывает именно на Омикрон-инфекцию. Следует принимать во внимание то, существуют ли другие симптомы, более типичные для респираторных инфекций, с которыми схожа клиническая картина Омикрона. Но врач признает: некоторые люди с незаурядными признаками могут не иметь других внешних маркеров инфекции. Поэтому многие специалисты призывают проходить тест практически при любых возникших проблемах с самочувствием.

Поздняков добавил, что люди с «нетипичным Омикроном» могут быть заразными, но все же более сильным заражающим потенциалом обладают те, кто традиционно кашляет, чихает и сморкается.

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