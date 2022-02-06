Кремль навязывает россиянам фальшивую повестку 2 6.02.2022, 12:06

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А время идет…

«Важнейшие сферы жизнедеятельности российского социума пока не отвечают вызовам, критериям и целям устойчивого развития» — такой неутешительный вывод содержится в увесистом научном исследовании под названием «Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства», проведенном учеными-социологами РАН. Документ указывает на разительный контраст между объективными потребностями россиян и той повесткой, что навязывается Кремлем, особенно по части конфронтации со странами Запада. Об этом пишет автор Telegram-канала «Сито Сократа».

Когда вникаешь в перечень актуальных тревог российского общества, то в нем на вершине проблем общественного сознания находятся: «повышение цен на продукты питания» (49%), «повышение тарифов на услуги ЖКХ» (40%), «дороговизна жизни» (34%), «безработица» (25%), «произвол чиновников» (24%), «высокая инфляция» (23%), «экологическая обстановка» (22%), «падение нравов, культуры» (21%), «разделение общества на богатых и бедных» (19%), «ухудшение положения пенсионеров в обществе» (18%). Иными словами в десятку страхов россиян входят проблемы связанные с тем, что не реализуется ст.7 Конституции РФ. А звучит она следующим образом: «РФ — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Однако эти темы не звучат в российских СМИ, и вместо этого людей потчуют лапшой про «нападение Украины», гибридную агрессию Запада, «российскую гегемонию от Никарагуа до Сирии». Но эти темы заботят лишь 7% россиян… Не мудрено, ведь на выборах 2018 года Путин обещал совсем другое: ВВП РФ вырастет в 1,5 раза к 2025 году, Россия будет в ТОП-5 экономик мира, уровень бедности сократиться в два раза, средняя продолжительность жизни вырастет до 80 лет, довести расходы на медицину до 5% ВВП. Но всего этого не наблюдается. К примеру, рост ВВП на уровне 4% в год (11 место в мире после Южной Кореи), а 37% россиян, по самооценке, живут в условиях нищеты, не доедая или еле-еле сводя концы с концами.

Крах социального государства, полное нивелирование заботы о «глубинном народе» и как итог сокращение благосостояния россиян – тренды политики путинской команды после выборов 2018 года. В тоже время среди людей укореняется чувство апатии, неверия, эмоционального паралича: 43% россиян замкнулись в себе и совершенно не желают никак реагировать на государство, для них его попросту не существует. Ведь в России проходит стремительное сползание общественных структур в состояние коррупционной недееспособности, показухи, имитации бурной деятельности вокруг несущественных вопросов. При одновременной показательной враждебности в случае заявления реальных проблем. Как следствие проведения непопулярной политики с 16 до 36% выросло число россиян недовольных Путиным и его командой. А это несет угрозу трансферу, ведь рейтинг возможных путинских сменщиков не выглядит впечатляющим: Шойгу – 16%, Лавров – 10%, Жириновский – 9%, Мишустин – 8%, Навальный – 6%, Кадыров – 4%. Что характерно очередной поход Путина во власть поддерживают лишь 23,5% избирателей. Герой для 33,4% российского электората некий, пока неизвестный аноним.

Долгая несменяемость «вождя», застойная модель рекрутирования правящей элиты, отсутствие конкурентной борьбы на всех уровнях, засилие дубиноголовых и забронзовелых чиновников-самодуров из «силовиков» ведет не только к разложению вертикали власти, но и к ее делегитимизации. Ситуация осложняется отсутствием внятной государственной идеологии и видения будущего, ведь вместо этого в ХХI веке, когда речь идет уже о формировании «метавселенных» и колонизации Марса, россиян оболванивают средневековой церковной риторикой от РПЦ и проблемой поиска внешних врагов. А время идет, а вместе с ним тают надежды. Особенно на фоне одиночество стареющего изолированного российского лидера, боящегося за одномоментное обрушение его здоровья, ведет к тяжелым общественно-политическим последствиям для всей страны.

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