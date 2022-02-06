Врачи назвали ложные симптомы штамма «Омикрон»
- 6.02.2022, 14:15
Они могут быть вызваны совершенно другим вирусом.
Как рассказали специалисты, которые разработали систему отслеживания симптомов ZOE COVID Study, расстройство желудка далеко не всегда говорит о том, что у человека именно коронавирус.
Так, всплеск жалоб с желудочно-кишечным трактом наблюдался с середины декабря 2021 года по конец января 2022 года. Кроме того, такое наблюдалось и ранее.
По словам ученых, это может быть связано с сезоном кишечных заболеваний, которые активизируются в зимнее время года. При этом, иногда все же проблемы с ЖКТ могут быть вызваны именно коронавирусом.