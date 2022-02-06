Археологи нашли тысячи древних записок египтян 1 6.02.2022, 16:23

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Содержание надписей варьируется от списков различных имен до отчетов о различных продуктах питания.

Ученые из Германии раскопали более 18 000 остраков, керамических черепков с записями, которые документируют повседневную жизнь египтян в городе Атрибис к северу от Каира, пишет «Новое время».

Это одна из самых крупных находок остраков, когда-либо сделанных в Египте, рассказали исследователи.

В древности черепки обычно использовались в качестве поверхности для письма, потому что битая глиняная посуда была дешевой и легкодоступной. Авторы надписей использовали чернила или царапали прямо на поверхности. Новая находка примечательна своей поздней датой и огромным разнообразием документов.

Около 80 процентов черепков начертано демотическим шрифтом, общим административным шрифтом птолемеевского и римского периодов, который развился после 600 г. до н.э. Среди находок на втором месте — остраки с греческим шрифтом, но команда также обнаружила и надписи иероглифами.

Археологи также обнаружили живописные остраки, которые встречаются довольно редко.

«На этих осколках изображены различные фигуративные изображения, в том числе такие животные, как скорпионы и ласточки, люди, боги из близлежащего храма и даже геометрические фигуры», — говорит участник раскопок Кристиан Лейтц.

Содержание надписей на керамике варьируется от списков различных имен до отчетов о различных продуктах питания и предметах повседневного обихода. Исследовательская группа заявила, что удивительно большое количество черепков может быть отнесено к древней школе.

«Есть списки месяцев, чисел, арифметические задачи, грамматические упражнения и „птичья азбука“ — каждой букве соответствовала птица, имя которой начиналось с этой буквы», — отметил Лейтц.

Более сотни остраков также содержат письменные упражнения, которые команда классифицирует как наказание: черепки покрыты одним или двумя одинаковыми символами, как спереди, так и сзади.

Есть археологические свидетельства того, что это место было заселено еще во времена Древнего царства, возможно, в начале 25 века до нашей эры, но город Атрибис стал известен только в эпоху раннего Птолемея, когда он стал столицей десятого нома Нижнего Египта.

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