Как правильно питаться при заражении «омикроном» 1 6.02.2022, 17:22

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Особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу.

Прием провоспалительной пищи - фастуфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом "омикрон", в то время как свежие овощи, ягоды и зелень способствуют ему, рассказал РИА "Новости" руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

"Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)", - сказал Чудаков.

Он отметил, что особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу. "Существует давно сформировавшееся ошибочное представление о том, что фруктоза полезнее глюкозы. Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень), или хотя бы кисло-сладкие фруктовые", — добавил врач.

К провоспалительным продуктам также относится все жареное - худший вариант — во фритюре, красное мясо в большом количестве. Самый безопасный способ приготовления такого мяса — варка или тушение, но допустимо и качественное приготовление на мангале (в случае если продукт обрабатывается не огнем, а горячим воздухом). То же самое касается и овощей на гриле.

"Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи - они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости — зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета. Сейчас очень популярна куркума — эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника", - рассказал Чудаков.

Он добавил, что есть некоторые нюансы и при употреблении лука и чеснока. В России принято считать, что это средство от всех вирусов. Но лук и чеснок в больших количествах лучше "принимать" курсами — по три дня с семидневным перерывом, а не как постоянный продукт, так как они уничтожают микрофлору кишечника. Одно из показаний - как раз контакт с заболевшим омикроном, уточнил врач.

"Молочные продукты для многих людей - провокаторы хронических воспалений, поэтому ими нельзя злоупотреблять, лучше отдать предпочтение кисломолочным, отметил специалист. Овсянка, если питаться ею каждый день, тоже может быть провоспалительным продуктом, поэтому желательно чередовать ее с гречкой, рисом (наиболее нейтрально действующий злак), перловкой. Макаронные изделия желательно выбирать твердых сортов", - заключил Чудаков.

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