Тайная жизнь летучих мышей помогла решить ботаническую загадку 2 6.02.2022, 19:41

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Неожиданное открытие австралийских ученых.

Команда ученых из университета Южной Австралии обнаружила, что цветочные летучие мыши играют уникальную роль в опылении деревьев вида дилления двухцветная (Dillenia biflora), растущих на островах Фиджи, пишет «Вокруг света».

На Фиджи эти деревья называют «кулува». Они принадлежат к семейству Диллениевые, местоположение которых на эволюционном древе цветущих растений оставалось загадкой.

До настоящего времени считалось, что растения этого семейства не производят нектар и опыляются по большей части пчелами. Однако после того, как ученые обнаружили следы укусов на цветочных венчиках и пыльцу в помете трех видов летучих мышей, они поняли, что наткнулись на что-то важное.

Оказалось, что цветки кулува никогда не открываются самостоятельно. Их «раскрывают» цветочные летучие мыши, которые стремятся добраться до сладкого нектара внутри цветка.

Летучая мышь приземляется на пучок листьев, убирает венчик и слизывает нектар. При этом нос и мордочка зверька перемазывается пыльцой. После чего летучая мышь доставляет пыльцу к другим цветам того же вида деревьев. Они опыляются и выращивают плоды, содержащие семена.

У цветков куллува есть всего лишь один шанс на опыление. Каждый цветок созревает и готов принять пыльцу только в течение одной единственной ночи. Но поскольку лепестки цветов кулува постоянно закрыты, если венчик не удалить, то цветок завянет, не оставив после себя плода.

Этот процесс ученые наблюдали впервые. Новая система опыления получила название хироптеропистеоз (зависимая от летучих мышей).

Открытие имеет большое значение, поскольку филогенетически семейство Диллениевых остается одной из последних загадок в эволюции цветочных растений. И новое открытие может помочь в решении этой загадки.

Также это отрытие может способствовать сохранению нескольких видов исчезающих деревьев и летучих мышей в разных странах.

Цветочные летучие мыши на Фиджи находятся под угрозой вымирания. Если учесть, что их диета на 70% состоит из нектара кулувы, становится очевидным, что это дерево служит для них основным источником пищи.

И точно также кулува полностью зависит от летучих мышей в своем цикле размножения.

Если принять во внимание природоохранный статус несколько видов диллении в разных странах, то их потенциальная связь с летучими мышами требует пристального внимания. Поскольку очень много видов летучих мышей также находится под угрозой.

Ученые подчеркивают, что необходимо понимать взаимную зависимость, существующую между разными видами: без цветочных летучих мышей некоторые виды диллении не смогут выжить, а без этих деревьев часть видов летучих мышей тоже исчезнет с лица Земли.

Летучие мыши оказываются под угрозой исчезновения не только на островах, но во всем мире. Так, портал «Вокруг Света. Украина» ранее писал о том, что в Великобритании осталась всего одна ушастая летучая мышь. Стремительное разрастание городов и вырубка лесов лишает животных не только места обитания, но и источников еды. А вместе с летучими мышами могут исчезнуть и другие виды животных и растений, для которых эти ночные животные стали необходимым звеном их жизненного цикла.

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