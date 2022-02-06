Белорусский медик рассказал про симптомы «омикрона» у детей и когда обязательно обращаться к врачу 6.02.2022, 22:45

2,910

Спектр жалоб и симптомов расширился.

Среди особенностей штамма COVID-19 «омикрон» у детей — желудочно-кишечные проявления. Возможны и тяжелые случаи — их признаком могут быть продолжительная высокая температура, а также учащенное дыхание или пульс. Об этом в эфире телеканала (СТВспектр жалоб и симптомов, характерных для коронавирусной инфекции штамма «омикрон», расширился.) сообщил Кирилл Савостенко, заведующий отделением 6-й детской поликлиники Минска.

— Сейчас спектр жалоб и симптомов, характерных для коронавирусной инфекции штамма «омикрон», расширился. Не только проявление симптомов респираторной инфекции (лихорадка, кашель), но и ринорея, миалгия, кожные высыпания. И очень часто мы фиксируем у детей желудочно-кишечные проявления: диарея, рвота. У детей до года очень часто жалобы на желудочно-кишечные проявления. Обращаются родители. Мы фиксируем, что в большинстве случаев это именно «омикрон», — рассказал Кирилл Савостенко.

По его словам, есть группа детей старше 10 лет, у которых фиксируются случаи развития тяжелого течения коронавирусной инфекции, которое в некоторых случаях заканчивается развитием мультисистемного воспалительного синдрома. Такие случаи требуют госпитализации в стационар.

— На что необходимо обратить внимание родителей? Первое. Если лихорадка, повышенная температура тела держится более трех суток. Если мы говорим про детей до года, это отказ от груди. Либо, если ребенок на смешанном вскармливании, отказ от бутылочки. Это кряхтение, это участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры, то есть признаки дыхательной недостаточности. Это тахипноэ (учащение дыхательных движений), тахикардия (учащение сердечных сокращений). Это те признаки, на которые необходимо родителям обращать внимание и обращаться за медицинской помощью, — сообщил медик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».