«Люди надеются переждать пандемию дома» 6.02.2022, 21:19

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Ситуация с «омикроном» в стране полностью выходит из-под контроля.

Предприятия испытывают острый дефицит рабочей силы, пишет Белорусское объединение рабочих:

— Как нам стало известно, на заводах некому работать. Люди массово болеют.

Только по «Минскому тракторному заводу» мы получаем следующие сообщения:

«ЦТО. Численность 220-250 человек. На больничном 56»,

«МЦ-5. Число работников 450. болеют 71, больше 30 в отпусках»,

«ЛЦ-1. Около 90 человек болеют. Рабочих пытаются вызывать из отпусков. Получают отказы. Люди надеются переждать пандемию дома».

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