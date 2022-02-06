«Люди надеются переждать пандемию дома»
- 6.02.2022, 21:19
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Ситуация с «омикроном» в стране полностью выходит из-под контроля.
Предприятия испытывают острый дефицит рабочей силы, пишет Белорусское объединение рабочих:
— Как нам стало известно, на заводах некому работать. Люди массово болеют.
Только по «Минскому тракторному заводу» мы получаем следующие сообщения:
«ЦТО. Численность 220-250 человек. На больничном 56»,
«МЦ-5. Число работников 450. болеют 71, больше 30 в отпусках»,
«ЛЦ-1. Около 90 человек болеют. Рабочих пытаются вызывать из отпусков. Получают отказы. Люди надеются переждать пандемию дома».