Названы шесть продуктов, которые помогут выглядеть на 10 лет моложе 7.02.2022, 9:16

Пищевые привычки помогут замедлить старение.

Как выглядеть моложе? Как сделать кожу более гладкой и увлажненной, а также снизить риск воспалений? Диетологи назвали шесть продуктов питания, которые помогают медленнее стареть, пишет «Eat This, Not That!».

Конечно, генетика играет большую роль. Однако специалисты утверждают, что пищевые привычки также являются фактором, который может провоцировать старение. На какие продукты питания обратить внимание?

Растительные источники белка

Растительный белок помогает не только нарастить мышечную массу, но и выглядеть моложе. Он необходим для построения и восстановления клеток и тканей, а также является важным компонентом коллагена, который помогает сохранить кожу упругой, эластичной и молодой.

«Коллаген естественным образом присутствует в организме, но с возрастом расщепляется и вырабатывается менее эффективно», — отмечает врач-диетолог Митчелл Райт.

Растительные белки, например, фисташки, содержат еще и антиоксиданты.

«Некоторые варианты белка животного происхождения содержат насыщенные жиры и вызывают воспаление. В итоге кожа выглядит обветренной. А в белке растительного происхождения есть антиоксиданты, которые помогают этот процесс предотвратить», — добавляют специалисты.

Помидоры

Помидор отпугивает в день одного пластического хирурга, смеются диетологи. Красные плоды томатов содержат ликопин. Этот антиоксидант помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

«Вы получите максимальную отдачу, если будете употреблять продукты на основе помидоров, например, томатную пасту или томатный соус», — говорит диетолог Эми Горин.

Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале дерматологии, женщины, которые ежедневно три месяца ели по 55 граммов томатной пасты с оливковым маслом, отметили положительные изменения на коже, связанные с воздействием солнца.

Оливковое масло первого холодного отжима

Этот продукт полезен для сердца и является отличным источником молодости, так как на 73% состоит из мононенасыщенных жиров. Оливковое масло первого холодного отжима защищает от старения, которое происходит под воздействием солнца.

«Оно наполнено мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, которые помогают уменьшить окислительное повреждение и воспаление кожи и повысить ее эластичность», — утверждают специалисты The Nutrition Twins.

Они рекомендуют заменить рафинированные растительные масла на оливковое холодного отжима и использовать его для приготовления заправок, соусов и маринадов.

Чернослив

Диетологи рекомендуют покупать чернослив оптом. Это один из лучших продуктов, который поможет выглядеть моложе. В нем содержатся бор, калий, витамин К и фенольные соединения.

Исследования показали, что употребление всего пяти-шести черносливов в день положительно влияет на минеральную плотность и прочность костей. А крепкие, здоровые кости необходимы для поддержания здоровых тонизированных мышц и подтянутого тела.

Также важно избегать обработанных сладких продуктов, которые вызывают воспаление и старят кожу.

Жирная рыба в неделю

Специалисты советуют съедать хотя бы одну порцию жирной рыбы, например, лосося, в неделю.

«Жиры омега-3 помогают уменьшить воспаление в организме. Кроме того, такая рыба содержит большое количество белка, который важен для образования коллагена и эластина, необходимых для поддержания упругости и эластичности кожи», — комментирует врач-диетолог Митчелл Райт.

Авокадо

В авокадо много мононенасыщенных жиров и клетчатки, которые оказывают положительное влияние на здоровье кожи, пишет «Eat This, Not That!».

«Мононенасыщенные жиры в авокадо способствуют формированию здоровой кожной мембраны. А высокий уровень антиоксидантов борется с радикалами, вызывающими повреждение и старение кожи», — отмечают диетологи.

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