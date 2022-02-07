Белорусские предприятия остаются без рабочих

Белорусские предприятия остаются без рабочих3
- 7.02.2022, 9:52
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На больничных — до половины всех работников.
Из-за пандемии на госпредприятиях катастрофа с трудовыми кадрами, пишет Белорусское объединение рабочих. Количество работников, находящихся на больничном варьируется от 20 до 50%. Вот что прислали нам сотрудники ряда предприятий:
«Могилевлифтмаш. Всего около 4 тыс. сотрудников. На больничном около 700, но болеют и привитые».
«МТЗ. РМЦ: всего 120 человек. 45 на больничном. УКЭР-2: половина сотрудников болеют».
«Минсксанавтотранс. Каждый пятый на больничном». Заметим, эта организация обслуживает весь подвижной состав автомобилей скорой помощи. В нее входят и водители карет скорой».