Мошенники завезли мигрантов на восток Беларуси, обещая переход в Польшу 11 7.02.2022, 10:56

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Некоторым нелегалам понадобилась медицинская помощь.

Три дубровенских мошенника решили нажиться на миграционном кризисе, пишет orsha.eu.

Они пообещали группе мигрантов переправить их в Польшу. Однако вместо запада Беларуси завезли их на восток — в деревню Дубровенского района. Мигрантам сказали, что за железной дорогой начинается Польша, хотя там был только другой сельсовет того же Дубровенского района.

Получив деньги с мигрантов один раз, злоумышленники решили нажиться повторно. Один из них пришел к мигрантам в форме пограничника (ранее служил в пограничных войсках) и потребовал деньги за перевод на другую сторону границы. А потом заявил, что этого мало, и мигрантам предложили связаться с родными, чтобы те выслали еще денег.

Родственники, однако, денег не прислали. Дубровенцы тем временем держали мигрантов в неотапливаемом доме в малонаселенной деревне. Есть неподтвержденные данные, будто мигрантов даже начали пытать, требуя деньги.

Однако вскоре о "гостях" узнали милиционеры. Дом взяли штурмом сотрудники ОМОНа. Арабов смогли освободить, но преступников задержать удалось не всех. Один из них скрылся и был объявлен в розыск.

Сообщается, что некоторым мигрантам понадобилась медицинская помощь.

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