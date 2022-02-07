В поликлинике Могилева с самого утра стоят огромные очереди

«Грязная зона» и забор крови находятся на одном этаже.
Утро понедельника в поликлинике Могилева - очередь даже на лестничном проходе.
— Вот так работает 9 поликлиника, грязная зона и забор крови на одном этаже. Что самое интересное - люди с положительным ковидом тоже приходят и у них берут кровь, - сообщают «Хартии-97%» местные жители.
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