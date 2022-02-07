Хаос на Олимпиаде-2022: канадки отказывались играть без ПЦР-тестов сборной России 11 7.02.2022, 11:39

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В итоге задержка на час и все в масках.

Олимпиада в пекинском ковидном пузыре подкинула новый скандальный случай: матч между женскими сборными России и Канады перенесли на час по требованию канадской стороны. Никаких санкций для канадок не последовало, хотя за отказ выходить на игру полагается техническое поражение, сообщает tribuna.com.

Более того, когда матч все-таки начался, хоккеистки обеих команд вышли на лед в масках – так игра окончательно превратилась в абсурд.

Что вообще случилось

Канадки приехали на игру, но отказались выходить на лед к назначенному времени матча – ждали подтверждения всех ПЦР-тестов сборной России. «Кленовые» всерьез беспокоились о здоровье – ранее у нескольких россиянок были выявлены положительные тесты. Отзывы о жизни в ковид-изоляторе не самые лучшие, да и никто не хочет терять игроков посреди турнира. Даже в третьем периоде, когда результаты ПЦР-тестов России пришли, сборная Канады осталась играть в масках.

Спортивную причины в этом решении точно не стоит искать – сборная России не соперник канадкам (кроме США им вообще никто не соперник).

За отказ выходить на матч предусмотрено техническое поражение?

Да. Правило 73.3 из Книги правил ИИХФ – если команда не выходит на лед, на нее накладывается малый штраф за задержку игры и дается время (5 минут), чтобы начать матч. Если через 5 минут команда не выходит на площадку – матч прекращается по правилу 66, а команде-нарушителю засчитывается техническое поражение со счетом 1:0.

Но в том же правиле есть важная деталь: техническое поражение засчитывается с «предварительной санкции ИИХФ», а это весьма расплывчатая формулировка.

Почему Канаде не выписали технарь?

Кажется, из-за чудачеств ИИХФ. Лучшей женской сборной планеты не засчитали техническое поражение, поскольку ИИХФ… в одностороннем порядке поменяла порядок сдачи тестов на коронавирус.

Как сообщает «Матч ТВ», ранее тесты можно было сдавать в 8 утра по пекинскому времени – сегодня россиянки сдали их после завтрака. Но по новым правилам ИИХФ, для матчей первой половины дня тест нужно сдавать в 5 утра – из-за этого представитель ИИХФ угрожал не допустить Россию к матчу. После затяжных разбирательств и подключения МОК было принято решение придерживаться регламента Олимпийского комитета – обе команды допустили к матчу, но только в масках.

Как договорились играть в масках?

Вот что передает «Матч ТВ»: «Сегодня произошла задержка в начале хоккейного матча между женской сборной ОКР и канадской командой. В соответствии с обсуждениями между двумя командами, они оба согласились, что матч начнется с того, что обе стороны будут в масках».

А можно играть в хоккей в масках?

Кажется, нельзя – это просто опасно для здоровья, поскольку хоккей – комбинация из интенсивных аэробных и анаэробных нагрузок.

«Р-спорт» приводит слова спортивного врача Никиты Карлицкого: «Вопрос игры в маске давно решенный, еще с начала пандемии. Не знаю, есть ли точный запрет, в каждой стране и регионе свои нормы. Главное то, что спортсмены не могут тренироваться и играть в масках, потому что идет очень большой стресс на организм и начинается нехватка кислорода».

Что говорят россиянки?

Вот интервью «Матчу» Александры Вафиной – игрока сборной России – в перерыве:

– Сейчас такое время, мы адаптироваться должны к любым условиям. Что произошло, мы не совсем понимаем. Судьи дали информацию, мы подождали – все нормально.

– Поведение канадок вас не удивило?

– Нет, не удивило.

– Приходится играть в масках – каково это?

– Непривычно. Но сейчас такая ситуация, что мы должны принять все требования, которые к нам выдвигают и играть так, как мы можем. Спасибо, что вообще дали нам сыграть.

А это первый скандал в Пекине?

Нет. Ранее взбесился Юкка Ялонен, который из-за ковид-протокола потерял капитана команды – великана Марко Анттилу, хотя финский здоровяк вполне мог принять участие в хоккейном турнире, поскольку соблюдал порядок тестирования. У нападающего был выявлен коронавирус в январе. Перед поездкой на Олимпиаду он ежедневно сдавал ПЦР-тесты, которые иногда давали положительный результат.

По словам врача финской команды Маарит Валтонен, медицинских оснований для изоляции Анттилы нет.

«Это нарушение прав человека. Топ-спортсмен, который полностью здоров, не допускается к участию в Олимпиаде. Я говорил с ним вчера. Марко – сильный парень с моральной точки зрения. Он не в депрессии, но он подавлен. Пару раз в день он получает холодные и безвкусные спагетти», – сказал Ялонен.

Еще одна жесткая история случилась в шорт-треке с польской спортсменкой Натальей Малишевской – ее сначала допустили к забегу на 500 метров после отрицательного теста, а через несколько часов сняли, поскольку новый тест оказался положительным.

«Плачу, пока слезы не кончатся. Я ничего не понимаю. Я не верю уже никаким тестам, не верю в Олимпиаду. Это какая-то шутка, надеюсь, что тот, кто этим занимается, получил достаточно удовольствия», – сказала Малишевская.

А можно ли выступать с положительным тестом?

Да, но есть важный нюанс. Вот случай керлингистов из Австралии.

Если коротко: Тали Гилл и Дин Хьюитт из сборной Австралии получили положительный тест и собирались домой, но их оставили в Китае и даже допустили до соревнований.

Все дело в показателе ct, или пороговом цикле – это количество циклов создания дополнительных копий РНК, начиная с которого результат конкретного теста считается положительным. Чем он выше, тем меньше вероятность того, что человек сможет кого-либо заразить даже с положительным тестом.

Есть даже конкретная цифра ct – показатели выше 30 оцениваются как «минимально заразные», и в этом случае, если у спортсмена нет симптомов, для него действует следующее правило МОК: ««Спортсмены и участники Игр с положительным результатом теста и бессимптомным течением болезни будут выписаны из изоляции, как только у них будет два последовательных отрицательных результата теста ПЦР с интервалом в 24 часа».

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