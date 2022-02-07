Как выписывают «больничный» белорусам с коронавирусом?2
- 7.02.2022, 11:53
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Есть несколько нюансов.
«Как назначают «больничный» работникам, болеющим коронавирусом? Одной моей знакомой врачи разрешили не ходить на работу 7 дней, а второй начальник позволил побыть три дня дома без оформления «больничного», - спрашивает у aif.by минчанка.
При отсутствии клинических симптомов врачам разрешено выдавать листки нетрудоспособности на срок до 7 дней. Если есть клинические проявления – до 10 дней. Если есть какие-либо проявления, требующие более длительного лечения, – до 21 дня, рассказала первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова.
Кроме того, нанимателям предоставлено право освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех дней без предоставления «больничного».
Правда, в этом случае выплат за период, пока вы отлеживаетесь, как правило, не будет, если только это не предусмотрено коллективным договором или иным локальным правовым актом организации.