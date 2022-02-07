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Акции крупнейших российских компаний падают

  • 7.02.2022, 12:00
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Акции крупнейших российских компаний падают
Фото: ТАСС

Падение наблюдается с начала 2022 года на фоне обострения военной агрессии в адрес Украины.

Сегодня, 7 февраля 2022 года, зафиксировано проседание российского фондового рынка. Также наблюдается падение акций таких крупнейших российских компаний как "РУСАЛ ао", "ГМК НорНик", "ЛУКОЙЛ" и "ВТБ ао". 

Об этом сообщает unian.net со ссылкой на МосБиржу.

По состоянию на 10:25 по Киеву акции "Газпрома" упали до отметки 322,88 российских рублей.

Падение акций "Газпрома" наблюдается с начала 2022 года на фоне обострения военной агрессии в адрес Украины. 

Прогнозы:

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а российский рубль потеряет до 20%.

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