Летающему автомобилю из Словакии дали разрешение на полеты 4 7.02.2022, 12:35

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AirCar — гибрид авто и самолета.

Летающий автомобиль AirCar из Словакии получил официальное разрешение на полеты от Словацкого транспортного управления. Это значит, что пилот аппарата может в любой момент запросить разрешение на взлет у местной диспетчерской службы и отправиться в путь. Кроме того, разрешение дает производителю право начать серийное производство, пишет «Евро пульс».

AirCar — гибрид автомобиля и самолета. В обычном виде он выглядит как обычная машина. Крылья, хвост и другие необходимые для полета детали корпуса выдвигаются по команде пилота.

Гибрид работает на бензиновом топливе, сжигая около 18 литров за час полета. Машина может подниматься на высоту 2,5 тысячи метров над землей и развивать скорость до 190 километров в час.

Полеты AirCar выполняет в автоматическом режиме – пилоту не нужно прикасаться к пультам управления, чтобы поднять или посадить аппарат. Тем не менее, аппарат готов в любой момент переключиться на ручное управление.

Для получения разрешения гибрид словацкого производителя Terrafuga прошел 70-часовые испытания. В ходе них аппарат совершил несколько сотен взлетов и приземлений.

Рыночная цена AirCar оценивается от 500 до 750 тысяч евро.

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