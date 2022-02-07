Контрсанкции оставили Беларусь без овощей 14 7.02.2022, 12:36

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На рынке возник дефицит многих продуктов.

Беларусь считает себя аграрной державой, власти утверждают, что страна в полной мере обеспечивает себя продуктами питания. Возникший на рынке дефицит и запрет на экспорт некоторых видов продовольствия правительство объясняет внешними факторами. Данные статистики дают основания полагать, что причиной дефицита могли стать контрсанкции, пишет «Независимая газета».

Правительство Беларуси запретило экспортировать лук, капусту и яблоки. Продавать эти виды продуктов за рубеж можно будет только по разовым лицензиям, выдавать которые обязали Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Это решение будет действовать в течение трех месяцев.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов косвенно признал, что такое решение связано с возникшим на рынке дефицитом продуктов. Решение принято для того, чтобы «не было бесконтрольного вывоза из нашей страны, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка». По его словам, цены на эти виды продуктов выросли, и велик соблазн продать их за рубеж, заработать денег, не заботясь о том, что своему населению капусты, лука и яблок не хватит.

Несколькими днями ранее премьер-министр Роман Головченко отрицал наличие дефицита овощей. «Проблемными» капуста, лук и яблоки стали в начале января, когда появились статистические данные по итогам года. Выяснилось, что эти виды продтоваров – лидеры по росту цен. Причем максимальный рост отмечен в конце года – ноябрь, декабрь. Например, белокочанная капуста за год подорожала в три раза, и за ноябрь цены на нее выросли почти на 25%.

Правительство, чтобы остановить рост цен, не нашло ничего лучше, чем административно запретить их повышение (на товары белорусского производства). Отдельным документом было установлено, сколько должны стоить капуста, лук и морковь. Тогда они исчезли из продажи совсем, а стоимость импортных многократно выросла. Таким образом, согласно законам рынка, если какого-то товара недостаточно, то он дорожает.

Статистика тем временем дает основания говорить о двух причинах, которые могли привести к дефициту самых простых и самых востребованных видов продукции.

Во-первых, в этом году их произвели меньше, чем в прошлом, на 2,4% (1,7 млн т). К слову, снизилось в Беларуси и производство других видов продовольствия: скота и птицы в живом весе на 3% (1,8 млн т), зерна и зернобобовых – на 15% (7,4 млн т), картофеля – на 8% (4,8 млн т). Эксперты Евразийского банка развития в своем докладе отмечали, что снижение производства сельскохозяйственной продукции (на 4,2% по итогам года) тормозит экономику Беларуси в целом. В свою очередь, причины снижения сельхозпроизводства власти видят в плохой погоде, а эксперты – в неэффективности отрасли и неграмотной аграрной политике.

Вторая причина, которая привела к дефициту некоторых видов продовольствия, также следствие действий самого правительства. Напомним, что в начале декабря власти Беларуси в ответ на санкции приняли свои контрсанкции и запретили ввоз из «недружественных» стран ряд импортных продуктов. Овощи и фрукты также были среди них. Уже тогда, комментируя возможные последствия такого решения, в компаниях-импортерах предупреждали, что капуста и яблоки могут оказаться в дефиците, а затем и подорожать, так как их довольно много везли из Польши.

Данные «Белстата» свидетельствуют, что этот прогноз начал сбываться еще до того, как контрсанкции вступили в силу (с 1 января). Например, в 2020 году Беларуси купила в Польше почти 4 тыс. т, на 2,6 млн долл. капусты. Польша была самым крупным ее поставщиком. Данные за 2021 год свидетельствуют о том, что капусты Беларусь купила наполовину меньше – 2 тыс. т, на 1,2 млн долл. Теперь самый крупный ее поставщик – Украина. 1 января поставки из Польши должны были прекратиться.

Еще хуже ситуация с яблоками, потому что почти все они ввозились из Польши – 93% по итогам января–ноября 2021 года. 48% поставок лука в 2021 году приходилось на «недружественную страну» – Нидерланды. С 1 января они также должны были прекратиться.

Напомним, что постановление правительства не совсем запрещает поставку подсанкционных продуктов. В документе предусмотрено, что для их импорта в страну нужно получать специальное разрешение. Не исключено, что властям все же придется завезти дефицитные продукты из «недружественных» стран.

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