Как работают больницы и поликлиники во время роста заболеваемости коронавирусом 7.02.2022, 12:47

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Об этом рассказал Минздрав.

Последнюю неделю в Беларуси, даже по официальной статистике, наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и коронавирусом. Большинство пациентов болеют в домашних условиях, из-за чего возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы, сообщает Минздрав.

Для более эффективной борьбы с заболеваемостью Министерство здравоохранения расширило «красные» зоны в поликлиниках, увеличило количество кабинетов в «красных» зонах, продлило режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни. К тому же, к работе с пациентами в «красных» зонах и выездным контактным бригадам привлекли студентов 6-х курсов медицинских университетов и врачей-интернов.

На сегодняшний день в Минске работает 108 организаций здравоохранения, из них 25 стационарных. Для лечения пациентов с коронавирусом в столице перепрофилировано около трех тысяч коек. В Брестской области работают 265 организаций здравоохранения, из них 90 больничные. Для оказания помощи пациентам с COVID-19 выделено 1,7 тыс. коек.

Практически такое же количество коек для пациентов с коронавирусом есть и в Витебской области — здесь в стационарах перепрофилировано 1,6 тыс. коек. В больницах Гродненской области для пациентов с инфекцией COVID-19 перепрофилировано чуть меньше — 1,5 тыс. коек.

В Гомельской области работают 245 организаций здравоохранения, из них 89 больничных и 155 амбулаторно-поликлинических организаций. В Минской области — 275 организаций здравоохранения, 103 больничных и 172 амбулаторно-поликлинических. В Могилевской области работают 62 больницы.

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