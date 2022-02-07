Мухлеж от Минздрава 1 7.02.2022, 14:27

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Почему в Беларуси не делают тесты на COVID-19.

Помня о приказе Минздрава более не выполнять тесты на ковид людям, обращающимся в поликлинику с симптомами ОРВИ, встал логичный вопрос, как же, собственно говоря, выставляется диагноз и какой код ставится в больничный лист.

Минздрав, напомним, завещал выставлять «по симптоматике» или, проще говоря, «на глаз».

Telegram-канал «Белые халаты» поговорили с медиками, работающими в амбулаторном звене и немного прояснили картину.

В некоторых поликлиниках пока что еще продолжают тестировать больных, но далеко не во всех. Тесты, как правило, выполняются пациентам с более тяжелой болезнью, требующим госпитализации в стационар.

Итак, как может быть выставлен диагноз «Коронавирусная инфекция» кодирующаяся, как В34.2?

Самое простое: пациент приходит с уже выполненным в частной лаборатории тестом на ковид и с подтверждающей это бумагой.

Пациент приходит с клиникой ОРВИ и антигенным тестом с двумя полосками. Антигенные тесты приобретаются в аптеках и выполняются самостоятельно.

Пациент приходит с клиникой ОРВИ и сообщает о том, что контактировал с больным человеком с подтвержденным ковид.

Самое сложное: выставление ковида только по жалобам на выраженную слабость, высокую температуру, головную боль, раздраженное горло.

В последнем случае ковид, вероятнее всего, будет выставлен не всем пациентам, болеющим ковид, так как нет объективного лабораторного подтверждения диагноза, а клиническая картина заболевания, вызванного омикроном не имеет существенных и принципиальных отличий от классической ОРВИ, по которым можно было бы достоверно сказать, что у человека именно ковид.

С эпидемиологической точки зрения сейчас практически каждый случай ОРВИ может оказаться ковид по причине высочайшей заразности омикрона. Однако, выставление диагноза без лабораторного подтверждения наличия в организме конкретного возбудителя — это все же несколько контрнаучно.

Радует то, что многие пациенты приходят на прием с уже выполненными тестами на ковид, что позволяет врачам выставлять точный диагноз.

Что касается статистики, то все выставленные (не важно, с тестом, или без) случаи коронавирусной инфекции, выставленные за день, собираются в общий список и передаются для общей отчетности.

Что с этими списками происходит на уровне Минздрава — не известно.

Можно было бы предположить, что приказ выставлять диагноз «ковид» без тестов — это хорошая идея со стороны Минздрава, призванная упростить работу медикам, но нам видится это лишь упрощением возможности для мухлежа данными по ковидной статистике.

В конце концов, намного более простым выходом было бы обеспечение медиков на местах запасами антигенных тестов. Тогда пришедший на прием пациент сразу сделал бы тест и, за время, пока проходит врачебный опрос и осмотр больного, результат теста был бы готов. Как известно, антигенные тесты дают положительный результат примерно с нулевого дня болезни — тогда, когда появляются первые симптомы.

Обеспечение антигенными тестами поликлиник и супермаркетов, тестирование на рабочих местах, мобильные пункты тестирования также серьезно упростили бы вопрос выставления диагноза заболевшему человеку, пришедшему в поликлинику.

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