Как белорусам не перепутать «омикрон» с простудой? 3 7.02.2022, 15:32

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Пять симптомов нового штамма коронавируса.

- Мы вакцинировались от «ковида», но сейчас слегли всей семьей то ли от простуды, то ли от чего-то еще. Состояние в принципе нормальное. Но хотелось бы знать, что с нами. Есть ли какие-то признаки, позволяющие понять, что, допустим, у нас «омикрон», который, как говорят, сейчас в активной фазе? - спрашивают у aif.by минчане.

Да, у вакцинированных от коронавируса при заражении штаммом «омикрон» есть определенные симптомы, заявил британский эпидемиолог профессор Тим Спектор в своей статье для The Conversation.

По словам профессора, мутация вируса вызывает симптомы, похожие на простуду. Среди них насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле. Как утверждает ученый, только половина пациентов наблюдали у себя такие распространенные симптомы болезни, как повышенная температура, кашель и отсутствие обоняния.

«Омикрон» вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у вакцинированных людей, и меньше общих системных проявлений», - считает эпидемиолог.

Симптомы, вызванные разными вариантами COVID-19, очень похожи на признаки обычной простуды. Как утверждает Спектор, невозможно точно установить причину заболевания, основываясь только на симптомах. По его словам, боль в горле, насморк или необычная усталость должны рассматриваться как COVID-19 до тех пор, пока человек не пройдет тестирование.

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