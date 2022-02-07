У белорусских лыжников на Олимпиаде обнаружили коронавирус 8 7.02.2022, 17:06

4,946

Как они себя чувствуют?

У белорусских лыжников на Олимпиаде обнаружили коронавирус. Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, положительные тесты сдали Анастасия Кириллова, Анна Королева и Александр Воронов.

В Кирилловой и Королевой коронавирус был подтвержден неоднократно. Теперь они уже чувствуют себя хорошо, "клинические симптомы и изменения в анализах крови устранены". НОК надеется, что они еще поучаствуют в олимпийских соревнованиях. Для этого лыжницы должны сдать несколько отрицательных ПЦР-тестов подряд. Тогда оргкомитет Олимпиады примет решение о запросе дополнительной информации — будут проводиться анализы.

Воронов сдал в Пекине три положительных теста на COVID-19. Его изолировали в специальный отель.

Всего на Олимпийские игры приехало четверо белорусских лыжников и лыжниц. Однако на 8 февраля на спринтерскую гонку заявлен только Егор Шпунтов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».