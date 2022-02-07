Как «уникальный путь» Беларуси по борьбе с COVID-19 привел к огромным очередям у поликлиник 7.02.2022, 18:12

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В стране не были предприняты практически никакие меры по сдерживанию эпидемии.

На прошлой неделе в Беларуси случился обвал поликлинического звена, которого можно было избежать, уверена врач Анастасия Пилипчик.

— На самом деле с 31 января случился обвал поликлинического звена. Именно поликлинического, в этом особенность последней волны коронавируса. Потому что штамм «Омикрон» более контагиозный, но статистически и эпидемиологически характеризуется более легким течением. В принципе, основная причина, по которой люди стоят в очередях в поликлиники — это получение больничного, — отметила доктор в эфире канала «Маланка Медиа», сообщает gazetaby.com.

Специалист считает, что за два года, которые мир живет с COVID-19, в Беларуси, в отличие от других стран, не были предприняты практически никакие меры по сдерживанию эпидемии.

И с ней сложно не согласиться. В Беларуси не объявляли локдаунов, позволив тем самым заразиться максимальному из возможного количеству людей. Не получилась широкомасштабной программа вакцинации. В итоге, когда в других странах активно идет программа по ревакцинации, в Беларуси до сих пор первой прививкой охвачено менее половины населения.

В «IT-стране» так и не смогли освоить дистанционное образование. А ведь именно с началом учебного года уже второй раз резко возросло количество заразившихся и заболевших.

Увы, IT-специалисты, которые, наверняка, могли бы придумать разные фишки для обучения детей на дому, в последние полтора года о сохранении свободы вынуждены думать больше, чем о сохранении здоровья. А представьте, если бы они, да и все гражданское общество бросилось на борьбу и профилактику коронавируса с той же сплоченностью и энтузиазмом, как в первую волну. Сегодня гражданского общества в стране нет, скоро не будет айтишников, а COVID остался.

Из уникальных решений, которые пришли в голову чиновникам, не считая снятие шторок в кабинках для голосования на референдуме, — отправка на «передовую», на прием в поликлиники и на вызовы интернов и даже студентов медуниверситетов. О последствиях этого решения уже много писали, кто-то обязательно прочувствует их на себе непосредственно.

А вот к методам, благодаря которым в соседних странах вполне успешно научились если не лечить, то регулировать потоки заболевших, у нас предпочли не обращаться.

— В этом есть большая проблема белорусского здравоохранения. У нас больничные листы до сих пор выписываются врачом собственноручно. Врач просто становится машиной для выписки больничных. И он осознает, что он не доктор, а просто писарь, — говорит Анастасия Пилипчик. — Во многих странах за два года с коронавирусом были выработаны различные механизмы, как с этим бороться и жить. Именно поэтому сейчас, когда в Беларуси ситуация обострилась, некоторые страны, наоборот, снимают все ограничения и даже отменяют паспорта безопасности.

Допустим, находясь в Польше, я могу наблюдать, что здесь нет очередей в поликлиники. Это связано с тем, что налажена очень хорошая система информирования санэпидслужб. То есть человеку не нужно ходить за тестом, потом за результатом, за больничным. Люди болеют, но система отлажена настолько четко, что никакого дискомфорта для людей нет.

В таком случае выходом могло бы стать развитие телемедицинских услуг, когда бы человек мог получить какую-то консультацию по интернету или телефону. Таким образом, можно было бы разгрузить поликлиническое звено.

В это же время единственную медицинскую интернет-службу в Беларуси, в которую объединились уволенные врачи, заблокировали. Видимо, власти посчитали, что белорусам и так помощь оказывается в достаточной мере. При этом наша страна сегодня не может похвастаться даже элементарной круглосуточной доставкой лекарств, как, например, в той же Украине, в которую мы отчаянно не хотим.

— Опять же, в Польше очень развита такая система, как телепарады, когда человек звонит и ему по телефону доктор объясняет, что делать, какие препараты пить, когда приходить. Он также предоставляет ему направление на тестирование в электронном виде, и человеку не нужно идти за этой бумажкой.

В Беларуси, к сожалению, за все время существования коронавируса не была разработана система, которая позволяла бы минимизировать выход больного человека из дома, — констатирует Анастасия Пилипчик.

Система белорусского здравоохранения оказалась дискомфортной не только для пациентов, которые всю прошлую неделю больные провели в многочасовых очередях, часто прямо на улице. Система приводит к выгоранию медиков.

В одной из минских больниц на прошлой неделе на больничный уходили по 30-40 медиков в день. Не единичны случаи увольнений людей, отказывающихся доработать даже до конца контракта или интернатуры.

— Что касается молодежи, то они вообще могут исчезнуть даже без предупреждения, невзирая на всякие обязательства по отработке, интернатуре и т.д. Сегодня он работает, а после выходных может прислать смску, допустим, из Польши или даже Германии с наилучшими пожеланиями. Молодыми специалистами управлять сложнее всего. Они ни за что не хотят подчиняться системе или чьим-то прихотям, — рассказал «Салідарнасці» представитель администрации столичной клиники.

— Медики в Беларуси второй год работают в каком-то неимоверном режиме стресса. Естественно, все это выливается в усталость, в выгорание, когда люди вообще хотят уйти из профессии, уехать из страны. И в этих проблемах нужно разбираться. Но все, как обычно, упирается в саму систему здравоохранения, а система здравоохранения соответствует тому, какое нынче правительство и стиль управления, — говорит Анастасия Пилипчик.

В последнюю неделю многие обратили внимание на изменившиеся цифры официальной статистики. Допустим, только за последние сутки, согласно данным Минздрава, зарегистрировано 5 869 зараженных COVID-19, а за предыдущие их вообще было больше восьми тысяч!

Однако, несмотря на новую тенденцию отчетности, специалисты не спешат верить Минздраву.

— Журналистские расследования, которые проводились в прошлые волны коронавируса, показывают, что официальную статистику Минздрава можно умножать примерно на 10. А цифры последней недели вообще плясали малопонятным образом, поэтому нет уверенности в том, что Минздрав обладает достаточной информацией и владеет ситуацией в целом, тем более был приказ о разрешении выставлять диагноз «коронавирусная инфекция» без тестирования. Это тоже может влиять на восприятие картины в целом, — заключила Анастасия Пилипчик.

Одна из особенностей нынешней волны в том, что «Омикроном» массово болеют дети. Согласно мировой статистике, у них вирус может протекать тяжело, вплоть до одной трети могут нуждаться в госпитализации.

На прошлой неделе в редких классах белорусских школ присутствовала хотя бы треть учеников, в редких школах — хотя бы треть учителей. Про карантин говорили все, кроме чиновников Минздрава. Министр Пиневич призвал население «не паниковать» и в очередной раз подчеркнул правильность выбранного курса, отметив, что «стабилизировать ситуацию позволили принятые управленческие решения».

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