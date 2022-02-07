Украина планирует разработать космодром на базе морской платформы 5 7.02.2022, 19:03

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Запуск ракет будет происходить с Атлантического или же Индийского океанов.

Космическая программа Украины предусматривает строительство собственного космического космодрома на базе морской платформы. Запуск ракет будет происходить с Атлантического или же Индийского океанов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая.

По словам Тафтая, Украина планирует создать созвездие космических аппаратов. Помимо недавнего запуска спутника "Сич 2-30", на орбиту будет выведено еще 8 аппаратов высокого разрешения 1-2 метра и сверхвысокой - около 0,5 метров.

Спутники будут использоваться в интересах экономики, обороны и безопасности Украины.

"Кроме того, мы планируем сделать свой космический космодром на базе морской платформы и запускать ракеты или с Атлантики или Индийского океана", - добавил Тафтай.

В частности, Украина участвует в программе "Артемида" по возвращению человека на поверхность Луны.

"Также важно участие Украины в программе "Артемида", это лунный посадочный модуль и отработки технологий, которые необходимы для лунной программы", - отметил председатель Государственного космического агентства.

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