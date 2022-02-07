«Кладем людей на подставные койки в палаты, в коридоры, на маленькие диванчики» 7.02.2022, 20:15

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Медики — о ситуации с COVID-19 в стационаре.

В Беларуси заметно выросло количество случаев заражения COVID-19, Минздрав публикует статистику с высоким приростом — впервые с начала пандемии число новых случаев официально превышало более чем восемь тысяч. Заявлялось, что в эту волну увеличилась нагрузка на поликлиники, и большинство пациентов переносят болезнь легко. Медики, работающие в больницах, рассказали Zerkalo.io, сколько сейчас у них пациентов и на самом ли деле на них снизилась нагрузка.

«Кладем людей в палаты на подставные койки, в коридоры, на маленькие диванчики, на железные стульчики, выкатываем в коридоры концентраторы»

«С самого начала ковида в 2020 году у нас весь терапевтический корпус отведен под „грязную зону“, мы ни разу с начала пандемии не закрывались», — рассказывает Яна (имя изменено), медсестра одной из городских больниц Минска, которая с начала пандемии принимает пациентов с коронавирусом. Девушка говорит, три отделения в корпусе рассчитаны на 54 койки, еще два — по 48 коек, в том числе с реанимационными палатами. Сейчас, по словам медика, все они заполнены.

— После осенней волны была передышка, когда у нас лежало столько людей, на сколько рассчитано отделение. Да, бывали тяжелые пациенты, но мы работали в штатном режиме. С 27 января снова пошел подъем. Тогда наша больница приняла около 70−80 пациентов. Поступали в основном очень пожилые люди, они нуждались в подаче кислорода.

Тогда, рассказывает Яна, медики могли разместить всех в палатах. Но к выходным конца января мест стало не хватать, хотя, по ее словам, пациенты стали проводить в отделении меньше времени.

— Нам в те дни сказали, что появился документ, по которому пациенты с ковидом должны лежать в больнице шесть койко-дней. В день мы должны выписать минимум восемь пациентов, неважно, будний или выходной. Мы стали одних выписывать домой на самоизоляцию, других переводить в другие больницы, где они могут долечиться (эти люди уже стабильны, но для подстраховки им лучше какое-то время оставаться под присмотром врачей). Но тех мест, что мы освободили, было недостаточно — администрация больницы начала делать обходы и выписывать пациентов, — поясняет девушка и добавляет, что некоторые пациенты поступают и с COVID-19, и с гриппом. — Сейчас в отделении лежит больше 70 человек. Где-то 8−10 в сутки выписывают, а поступает еще 8−16. И мы кладем людей в палаты на подставные койки, в коридоры, на маленькие диванчики, на железные стульчики, выкатываем в коридоры концентраторы кислорода для тех, кому они нужны.

«Сейчас умирает меньше людей, но ни одного дня официальная статистика не отражала реальность»

Медик отмечает, что сейчас к ней в отделение поступает много пожилых пациентов, у молодых нередко помимо COVID-19 диагностируют также грипп.

— Как-то у меня поступило 11 женщин старше 80 лет за один вечер. Но сейчас меньше пациентов доходят до реанимации. И больше тех, кто из нее выходит! К примеру, в корпусе под реанимационные палаты сейчас отведено 38 коек (когда только открылись под ковид, было 18), из них, может быть, 26−28 заняты. И пациентов среднего возраста, попадающих туда, чаще всего выхаживают. Мы ощущаем, что смертность при «омикроне» ниже. В предыдущую волну были страшные цифры. И речь не про 10 человек, которые были в сводке по республике, — бывало, только у нас за сутки в морг попадало столько пациентов. Сейчас умирает меньше людей, но мне кажется, ни одного дня официальная статистика не отражала реальность, учитывая, сколько больниц в Минске, в областных и районных городах.

Яна пояснила, что не может сопоставить реальную заболеваемость среди населения со статистикой Минздрава, однако, по ее словам, показатели по выписке пациентов могут совпадать.

— Некоторых пациентов отправляют в другую больницу долечиваться, но ведь от нас они выписываются и попадают в сводку по республике. Но во вторую больницу они тоже переходят с диагнозом COVID-19, и оттуда их ведь тоже выпишут — вероятно, один выписанный может попадать в статистику дважды, — высказала предположение девушка, с ним согласна и вторая собеседница, терапевт другого отделения той же больницы Виктория (имя изменено).

Врач также подтвердила, что в больницу после «межволнового затишья» в конце января стало поступать больше пациентов. По ее словам, сейчас в отделениях, рассчитанных примерно на 50 человек, лежит около 65−70.

— Сейчас у нас на 20−30% больше пациентов, чем в «спокойный» период. Но в «дельту» это доходило до 30−40%. Сейчас приходят люди с «омикроном». Считается, что у него более легкое течение. В сравнении с «дельтой» так и есть. Но, тем не менее, тяжелые больные тоже есть. И чем больше число заболевших по стране, тем больше таких случаев.

«Есть план на выписку, он отправляется в комитет по здравоохранению. Там могут его не согласовать и потребовать увеличить»

Виктория также подтверждает, что сейчас пациентов стараются выписывать после шести суток в больнице.

— Какое-то время люди лечатся и, если стабильны, могут пойти домой. Если нужно еще наблюдение врача — в другую больницу. Раньше на это давалось 12 дней, потом 10, сейчас 6. Сложно объяснить логику Минздрава, почему идет тенденция на уменьшение, ведь заболевание тяжелое, некоторым пациентам нужно несколько недель пробыть стационаре. Возможно, это связано с тем, что вирус легче, или с тем, что заболевших еще будет во много раз больше, ведь мы пока не дошли до пика. Есть ориентировочный план на выписку, он создается в начале недели и отправляется в комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Там могут его не согласовать и потребовать увеличить. Также, если мы не уложились в этот план, ругается руководство больницы, комитет. Все это очень нервно, неприятно и мешает работе, — говорит собеседница. — Но койко-дни были и до ковида, чем их меньше дается на пациента, тем больше людей мы можем пролечить. Нужно понимать, что никто не заставит выписать человека, если он не готов к этому, хотя это тоже непросто и требует железных нервов доктора.

По словам врача, за ночь все места, которые в отделении удалось освободить выпиской, заполняются новыми пациентами. Уже начинают появляться кровати с больными в коридорах отделения.

— В последние полторы недели только за ночь в среднем поступает 8−10 человек в каждое отделение. Но могу сказать, что в реанимации лежит меньше людей, чем в «дельта»-волну. Но еще недели две назад пациенты поступали в более легком состоянии, чем сейчас, потому что «легких» теперь отсеивают в поликлиниках или в приемном отделении. К примеру, если поступили температурящий и кислородозависимый человек, место в стационаре отдадут второму. И на кислород идет все больше людей — вероятно, это связано, опять же, с тем, что среди населения все больше болеющих. А в Беларуси выбрали стратегию перепрофилирования коек для госпитализации тяжелых больных. В то время как акцент должен быть на предотвращение заражения тех, кто может заболеть тяжело или имеет риски умереть, — это вакцинация, социальное дистанцирование, ношение масок.

Сейчас в больнице также болеют врачи.

— На прошлой неделе многие заболели, к этой выздоровели, но заболели новые сотрудники. А пациентов много, нагрузка на докторов повышенная. Врач, который работает в будни с пациентами, уходит не в 16 часов домой, а когда закончит всю работу с пациентами, их анализами, еще бывают форс-мажоры. Иногда человек уходит с работы в 19−20 часов.

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