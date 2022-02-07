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Ученые: Физические упражнения защищают от COVID-19

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  • 7.02.2022, 21:09
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Ученые: Физические упражнения защищают от COVID-19

У активных людей в крови увеличивается уровень анти-COVID-гормонов.

Человек, который занимается физическими упражнениями, меньше рискует заразиться коронавирусной инфекцией и получить COVID-осложнения. К такому выводу пришли исследователи из клиники Университета Наварры (CUN) в Испании, сообщило 7 февраля местное издание Diario de Navarra.

Ученые утверждают, что положительно на сопротивляемость организма влияют гормоны (в частности, FNDC4 и FNDC5), вырабатываемые мышцей во время физических упражнений.

В то же время пациенты с ожирением "имеют большее количество рецепторов к коронавирусу SARS-CoV-2" в жировых отложениях.

У занимающихся физическими упражнениями уровень гормонов в крови выше, чем у людей с ожирением, и это "благотворно влияет на многие органы и патологии", снижая риск заражения COVID-19, отмечает издание со ссылкой на исследование.

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