«Очередь снова стояла на улице» 7.02.2022, 22:16

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Врачи поликлиник рассказали, как работали в воскресенье и понедельник.

На прошлой неделе из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 Минздрав распорядился продлить работу поликлиник по всей стране и на выходные. Врачи принимали пациентов в «красных» зонах и приходили на осмотры к ним домой. Как прошел рабочий день в воскресенье? Журналисты zerkalo.io спросили педиатра и терапевта двух минских поликлиник.

«В этот день идет двойная оплата — при ставке 200 рублей выходит 20»

В одной из детских поликлиник Минска 6 февраля на прием пришли меньше 15 человек, рассказывает врач-педиатр Алеся (имя изменено). Девушка говорит, что прием шел с 9 до 15 часов. Также работал еще один врач на визитах на дом — их было около 10.

— Приходили пациенты как с острыми состояниями, так и продолжающие болеть, — рассказала медик о приеме в воскресенье. — В течение прошлой недели было примерно до 30 вызовов на одного врача почти каждый день. Были массовыми и приемы в поликлинике — в понедельник и пятницу приходило до 50 человек.

Несмотря на небольшое количество обратившихся в выходной день, педиатр отмечает, что заболеваемость среди детей в Минске еще остается высокой.

— Какие-то школы и детские сады уже частично отболели, а какие-то еще только начали, — отметила специалист. — Нам озвучили, что работать по воскресеньям наша поликлиника будет весь период повышенной заболеваемости. В этот день идет двойная оплата — то есть, при ставке 200 рублей выходит 20 рублей.

«Катался по вызовам весь день. Подавляющему числу пациентов на вызовах ставил диагноз COVID-19»

А вот в одной из взрослых столичных поликлиник ситуация с посещаемостью в воскресенье была совсем другой, рассказал врач общей практики Александр (имя изменено). По его словам, в этот день в учреждении дежурили два доктора — они приняли около 150 человек.

— Очередь снова стояла на улице, хотя и не такая, как в прошлый понедельник. В основном все идут с ломотой в теле, сухим кашлем с плохо отделяемой мокротой, высокой температурой, которая резко поднимается в первые 2−3 дня и лишь потом идет на спад. Коллеги закончили работать где-то до 16 часов, хотя должны были раньше, — поясняет врач, с какими симптомами приходили минчане на прием в выходной.

Сам Александр посещал пациентов на дому. Ему довелось обойти еще около 35 человек — адресов фактически меньше, но в некоторых квартирах были сразу несколько заболевших.

— С утра я уехал на визиты и в течение дня их мне периодически подкидывали, потому что принимали звонки от пациентов до 13.00. Кого-то перекидывали на «красную» зону, чтобы люди приходили сами, кого-то передавали мне. Подавляющему числу пациентов на вызовах я ставил диагноз COVID-19. Катался весь день, закончил где-то около 17 часов, хотя должен был работать до 15, — рассказывает Александр. — Люди болеют повально. Это и те, кто уже болел два года и год назад, и те, кто прививался. Но большинство переносит вирус в легкой форме за 7−10 дней, госпитализаций стало в разы меньше. Но это не отменяет того, что этим людям тоже нужно показаться врачу, сдать анализы, назначить лечение и открыть больничный.

По словам врача общей практики, в понедельник, 7 февраля, большой поток пациентов в поликлинику сохранился.

— Сегодня я пришел в 8 утра и только до 15 часов принимал пациентов. У меня, наверное, еще ни разу не было такого количества людей за день! Только на приеме прошло около 70 человек, из них 50 нужно было осматривать, выписывать направления на анализы и лечение. В очереди стояли и те, кто уже выздоровел, чувствует себя хорошо. Таким нужно было просто закрыть больничный — тут уже помогала медсестра: просто собирала эти листки и закрывала, чтобы отпустить людей домой. Еще на моем участке было около 20 визитов — благо, нам дали в помощь студентов, они помогли с этими вызовами, и я обошел всего где-то 6−7. Так я освободился в районе 17 часов, хотя мой рабочий день должен был закончиться в 15.30.

Сотрудники, по словам Александра, в его поликлинике продолжают болеть.

— Одни выходят — другие заболевают. Это касается и врачей, и среднего и младшего медперсонала, администрации, сотрудников регистратуры. Нам еще не говорили, будет ли поликлиника работать в воскресенье на этой неделе, но, исходя из ситуации, думаю, кто-то из врачей снова выйдет, — предполагает собеседник.

Ранее Минздрав сообщал, что такой график работы учреждений здравоохранения сохранится «до нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске».

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