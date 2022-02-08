Назван наиболее вероятный способ заразиться штаммом «Омикрон»
- 8.02.2022, 8:44
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Исследование провели специалисты из Японии.
Ученые смоделировали вероятность с помощью суперкомпьютера и пришли к выводу, что заражение практически неизбежно, если человек проведет 15 минут в контакте с больным, который не носит маску.
В случае контакта с инфицированным штаммом «Омикрон» без использования маски, риск заражения вирусом очень высокий. К такому выводу пришли ученые из Института физики и химии Рикен в Японии.
Об этом пишет The Asahi Shimbun.
Исследователи смоделировали вероятность с помощью суперкомпьютера под названием «Fugaku» и пришли к выводу, что заражение практически неизбежно, если вы проведете 15 минут в контакте с больным человеком, который не носит маску.
Однако вероятность заражения близка к нулю, если человек в маске разговаривает с кем-то на расстоянии более метра.