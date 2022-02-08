Разведка Нидерландов: Россия и Китай шпионят через LinkedIn 4 8.02.2022, 9:25

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Шпионы под видом ученых создают фейковые аккаунты.

Спецслужбы России и Китая систематически пытаются получить у сотрудников нидерландских технологических компаний конфиденциальную информацию через социальную сеть LinkedIn. Об этом нидерландское издание Financieele Dagblad (FD) написало со ссылкой на руководство Службы общей разведки и безопасности королевства AIVD (перевод — dw.com).

По ее данным, разведчики создают фейковые учетные записи и представляются сотрудникам нидерландских фирм учеными из аналогичной области, консультантами или рекрутерами. После установления доверительных отношений шпионы могут прибегнуть к шантажу или подкупу, указало FD.

Спецслужбы ряда стран, включая Нидерланды, "шокированы" количеством успешных попыток таких контактов, в результате которых люди делятся конфиденциальной информацией, отметило издание. В ближайшие дни AIVD запустит кампанию в соцсетях, чтобы предупредить сотрудников нидерландских фирм и чиновников об опасностях.

Поглощение компаний, кибератаки и классический шпионаж

Китай и Россия не первый год пытаются получить передовые технологии в западных странах, в том числе с помощью поглощения компаний, кибератак и классического шпионажа, отметило издание. AIVD уже предупредила, что такая деятельность подрывает экономику Нидерландов.

Еще 300 млн евро для служб безопасности Нидерландов

Спецслужба уже заявила парламенту, что хочет получить более широкий мандат, а также защищать коммерческие компании и "платежеспособность Нидерландов", подчеркнуло FD. По данным издания, кабинет министров выделил в коалиционном соглашении дополнительные 300 млн евро на деятельность служб безопасности, однако конкретные планы по использованию этих средств пока отсутствуют.

Между тем в Германии Федеральное ведомство по охране конституции еще в конце 2017 года заявило, что подозревает хакеров из Китая в использовании LinkedIn для кибершпионажа, в том числе для попыток проникнуть в министерства и ведомства.

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