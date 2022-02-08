Жители Борисова ждут приема к врачу в гигантских очередях по 6-7 часов 2 8.02.2022, 9:48

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Поликлиника работают в экстремальном режиме.

Несмотря на «значительный» спад заболеваемости коронавирусом по официальным данным по стране — с 8 тысяч 315 на 6 февраля до 5 тысяч 869 пациентов по состоянию на 7 февраля, борисовские поликлиники продолжают работу в экстремальном режиме. Снимками поделились читатели EX-PRESS.BY.

Заболевшие, занявшие очередь в «красной зоне» с самого утра, еще до открытия 4-й поликлиники Борисова, смогли попасть на прием ко врачу только в обед. В итоге время ожидания в среднем составляет 6-7 часов.

Многочасовое ожидание сопровождается нехваткой мест для сидения, душной атмосферой и, естественно, вынужденным голоданием.

«Что не так с белорусской медициной, превращающей процесс излечения людей в невыносимые физические страдания, стоило бы разобраться тем, кто за нее в ответе. Но пока они лечатся не так, как простые граждане, этого, видимо, не произойдет», — полагает борисовчанин, приславший снимки.

Напомним, в Борисовском районе сейчас наблюдается рост количества заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом. Пациентов с ковидом лечат в Борисовской инфекционной больнице, отделении кардиологии больницы №2. Еще 40 коек выделены в отделении пульмонологии на случай роста госпитализации.

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