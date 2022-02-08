Философ Владимир Мацкевич пятый день держит голодовку в СИЗО 8.02.2022, 10:47

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Владимир Мацкевич

Если власти не выполнят его требования, Мацкевич с 14 февраля начнет сухую голодовку.

Философ Владимир Мацкевич, который содержится за решеткой с 4 августа, требует изменить меру пресечения на подписку о невыезде, завершить следственные действия и назначить дату суда, сообщает udf.

Добиваясь выполнения своих требований, Владимир Мацкевич пятый день держит голодовку в СИЗО.

Если власти не выполнят его требования, философ с 14 февраля начнет сухую голодовку.

У Владимира Мацкевича уже есть опыт длительной голодовки. В 2006-м он 23 дня голодал вместе с прихожанами церкви «Новая жизнь», протестуя против ее принудительного выселения. Тогда власти отменили свое решение.

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