Вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны 1 8.02.2022, 14:02

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В Украине уже запущены курсы цифровой грамотности для пожилых людей.

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатные смартфоны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля на "Дія Саміті", передает корреспондент издания "Гордон".

Он отметил, что цель правительства – чтобы качественный мобильный интернет был "в каждом уголке государства", а доступ к нему был у каждого гражданина.

"Каждого, в любом возрасте. И с этим объективно пока есть сложности. Мы расширили "єПідтримку" (программа выплат за вакцинацию от коронавируса. – прим.). Пожилые люди могут тратить эти деньги на покупку лекарств и оплату коммуналки, но не у всех есть смартфон и не все умеют пользоваться интернетом", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что правительство уже запустило курсы цифровой грамотности для пожилых людей.

"А весной запускаем новую большую государственную программу: все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный и современный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта, и это уже реальность, и это путь к главной нашей цели – доступ к интернету для всех граждан Украины. Государство в смартфоне – для всех", – сказал он.

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