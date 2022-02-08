Австрия отказалась признавать «Спутник V» 1 8.02.2022, 14:18

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Признание российского препарата продолжает висеть в воздухе.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в понедельник одобрил постановление министерства здравоохранения о непризнании российской вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости.

С 5 февраля в стране вступил в силу закон об обязательной вакцинации и, помимо одобренных в ЕС, признаются еще пять вакцин - три индийские и две китайские.

Но «Спутник V», на котором президент РФ Владимир Путин рассчитывал заработать 200 млрд долларов, называя препарат «самым эффективным» в мире, не включен даже в эту, вторую группу вакцин.

Признание «Спутника V» в Европе, которого российские власти ждали еще в прошлом году, продолжает висеть в воздухе. Европейской агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не получило необходимую документацию для сертификации вакцины, говорил в январе посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

Документы нужны, чтобы повторно провести инспекции, пояснил он. Инспектировать производственные площадки «Спутника V» также предстоит ВОЗ, первый визит специалистов которой закончился без положительного решения: претензии возникли к Уфимскому витаминному заводу - одной из точек, где производится российская вакцина.

«Спутник V может быть признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявила в конце января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая «Спутник V», - сказала Вуйнович.

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