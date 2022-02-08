Эксперты: Открытое письмо генерала Ивашова – сигнал и вызов Кремлю 8 8.02.2022, 14:34

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Леонид Ивашов

Обращение вызвало шок, который заставляет всех по-новому посмотреть на ситуацию.

Политика Кремля, направленная на подготовку войны с Украиной, преступна по своей сути. Об этом в открытом письме, озаглавленном «Канун войны», написал, выступая в качестве председателя «Общероссийского офицерского собрания», российский генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, и призвал президента РФ Владимира Путина уйти с занимаемого поста, сообщает «Голос Америки».

Напомним, Ивашов с 1996 по 2001 годы был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны страны, занимал другие высокие должности в ведомстве. Сегодня он известен в России как глава «Общероссийского офицерского собрания» – общественной организации, объединяющей офицеров запаса просоветских и национал-патриотических взглядов, а также своими критическими выступлениями в адрес НАТО.

По оценке генерала, единственной угрозой существования России стала деградация ее внутренней жизни, а не внешние же угрозы. «Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют», – подчеркнул он.

Леонид Ивашов также убежден, что действия Кремля нанесут непоправимый урон стране и призвал президента «отказаться от преступной политики провоцирования войны».

«Письмо свидетельствует об очень серьезных изменениях в настроениях самых разных слоев населения»

Российский политик, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков в комментарии Русской службе «Голоса Америки» сказал, что лично знаком с Леонидом Ивашовым. По мнению политика, тот недаром пользуется большим уважением в офицерской среде. «Конечно, его взгляды на политику Кремля в разное время были довольно противоречивыми, – добавил он. – Но то, что он сейчас крайне жестко, хлестко выступил против втягивания России в войну с Украиной, призвал к отставке Путина, указал на то, что созданная Путиным система власти деградирует и является главной опасностью для страны, – говорит о многом. Его письмо свидетельствует об очень серьезных изменениях в настроениях самых разных слоев населения».

Становится абсолютно ясно, что российское общество в целом не желает войны с Украиной, констатировал Геннадий Гудков. По его словам, идея воевать на чужой территории, да еще в качестве агрессора, совершенно неприемлема для большей части населения страны. «Мне кажется, это весьма важный, в чем-то переломный момент, – продолжил он. – Люди осознают, что война будет исключительно несправедливой и решительно не хотят ее допустить. Поэтому для Кремля это серьезный сигнал, к которому следовало бы прислушаться.

Экс-депутат также согласен, что напряженность вокруг Украины нагнетается во многом для того, чтобы отвлечь внимание граждан от насущных внутренних проблем. «На федеральных телеканалах можно услышать все что угодно, кроме того, что в действительности волнует людей. Каждый день там насаждается ненависть к внешнему миру. Между тем сам Путин прекрасно понимает, что никаких предпосылок для нападения на Россию со стороны НАТО нет и не предвидится. Все эти угрозы, которые Кремль тиражирует через свои СМИ, мифические и не несут реальной опасности для страны. Так что Ивашов и здесь абсолютно прав», – резюмировал Геннадий Гудков.

«Путину просто некомфортно без врага»

Это знаковое послание, считает политолог Аббас Галлямов. Как ему представляется, к критике со стороны либералов за экспансионистскую внешнюю политику Кремля Путин и общество в целом уже привыкли. «А тут налицо настоящая сенсация, – полагает собеседник Русской службы «Голоса Америки». – Ивашов неожиданно озвучил в принципе те же самые аргументы, что и либералы, хотя он боролся с расширением НАТО на восток еще в те времена, когда и Путина-то толком никто не знал. Это человек, чьи заслуги в глазах “национал-патриотов”, в общем, не нуждаются в лишних подтверждениях. Он известен своими националистическими взглядами, и в определенных кругах обладает статус патриарха».

Поэтому, конечно, это шок, который заставляет всех по-новому посмотреть на ситуацию, утверждает Аббас Галлямов. На его взгляд, такая конвертация из патриотов в либералы, особенно в исполнении известной персоны, наглядно демонстрирует, на чьей стороне сейчас сила с точки зрения воздействия на общественное мнение.

«Очевидно, что аргументы Кремля не способны произвести должного впечатления на широкую публику, не способны убедить не только противников, но даже потенциальных союзников – людей, которые вроде бы ходят в той же самой “буденновской шинели”, – уточнил он. – Ивашов на удивление верно подметил, что первопричина происходящего вокруг Украины в значительной степени обусловлена желанием Кремля перевести стрелки общественного сознания с внутренних проблем на внешние».

Путину просто некомфортно без врага, считает политолог. «Не случайно он с первых дней во власти постоянно занимался консолидацией общества “против кого-то”. Не зря он и своих внутренних критиков выставляет агентами некоего внешнего врага. Сегодня то электоральное большинство, которое у него было, рассыпается. Это подтвердит вам любая социология. Рейтинг президента давно уже ниже 50 %, не говоря уже о рейтинге его партии «Единая Россия». И в этой ситуации Путину не остается ничего другого кроме как пытаться восстановить ту парадигму, которая когда-то привела его к успеху», – заключил Аббас Галлямов.

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