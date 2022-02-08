Украина проведет военные учения параллельно с белорусско-российскими 8.02.2022, 17:52

Украинская армия будет отрабатывать свои действия на случай нападения.

Украинская армия 10−20 февраля, параллельно с белорусско-российскими учениями «Союзная решимость», проведет собственные учения в разных регионах страны для подготовки к возможной внешней агрессии. Об этом 7 февраля заявил министр обороны страны Алексей Резников, сообщает «Украинская правда».

Как сообщил министр, вдоль всех границ Украины со стороны России, Беларуси и территорий Донбасса находится 119 тысяч военных наземного компонента войск, с воздушным и морским компонентом — 140 тысяч. Это 72 батальонно-тактических группы, из которых 11 находятся в Беларуси. По словам Резникова, это пока не «ударное группирование» войск, но Россия может его сформировать, на это потребуется «до месяца». Поэтому украинская армия будет отрабатывать свои действия на случай нападения.

— У них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские Вооруженные силы тоже работают — и сегодня у нас параллельно, зеркально проходят учения. Я назову места, где они состоятся. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса. И это только полигоны, а будут еще отдельные площадки, где с 10 по 20 февраля будут учения с отработкой использования «Байракторов», «Джавелинов», NLAW (легкого противотанкового вооружения — прим. Zerkalo.io), которые мы недавно получили от Великобритании, — рассказал Резников.

Он добавил, что раньше Украина и мечтать не могла о таком количестве «Джавелинов», сколько имеет теперь: по словам министра, сейчас у Украины «средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней», кроме того, ожидаются новые поставки из стран Балтии «очень интересного» вооружения, о котором ВСУ «давно мечтали».

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