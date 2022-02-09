Сергей Дылевский: «Омикрон» может остановить белорусские предприятия 9.02.2022, 8:03

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Cергей Дылевский

Фото: Charter97.org

От 20 до 50 процентов рабочих сейчас на больничном.

Эпидемия штамма «омикрон» в Беларуси вызвала не только коллапс в системе здравоохранения, но и ударила по белорусским предприятиям. Вспышка COVID-19 оставила ряд городов почти без общественного транспорта. В Светлогорске, Могилеве и других городах водители повально болеют коронавирусом. Болеют и работники белорусских заводов.

Сайт Charter97.org поговорил о ситуации на предприятиях с лидером Белорусского объединения рабочих Сергеем Дылевским:

— Не преувеличу, если скажу, что ситуация сейчас просто катастрофическая на белорусских предприятиях. По сообщениям рабочих, которые находятся сейчас непосредственно в Беларуси, в зависимости от завода, от 20 до 50 процентов рабочих сейчас на больничном.

Никаких мер по изменению этой ситуации сейчас руководством предприятий не принимается. Ни масочного режима не вводят, ни карантинных мер, ничего. Из-за этого нет даже информации, сколько людей переносят болезнь на ногах.

— Есть ли у вас цифры по каким-то конкретным предприятиям, чтобы лучше представить масштаб проблемы?

— Есть точечная информация по заводам. Например, по «Минскому тракторному заводу» есть сейчас информация, что около 3900-4000 тысяч человек находятся на больничном. Информация по Солигорску — каждый пятый на больничном. Если брать «Минскспецавтотранс», то там примерно каждый четвертый, каждый пятый.

Профилактические меры на предприятиях не вводились. Месяца четыре назад пытались ввести. Но потом по приказу, по распоряжению сверху, именно от руководства страны, все ограничительные меры были сняты. Все упоминания вообще о ковиде, о том, что нужно следовать каким-то мерам безопасности, убрали.

— Как руководство предприятий относится к тому, что люди берут больничные?

— Руководство на это повлиять не может никак. Слава Богу, у нас в медицине работают адекватные люди и если у человека коронавирус подтвержден, либо симптомы коронавируса, — ему дают больничный. И руководство на это повлиять не может.

Но ситуация такая, что приходится заменять людей, как-то искать. Отзывают многих из отпусков. Они пытаются как-то справляться, но с такими темпами надолго этих мер не хватит. Если такой уровень заболеваемости будет еще буквально неделю или две, то заводы остановятся.

На кошельках заводчан это отразится несущественно, потому что больничные листы все-таки оплачиваются на предприятиях, это закон. Но на самих предприятиях это плачевно скажется. И так, грубо говоря, заводы на коленях сейчас практически все. А если еще не будут изготавливать продукцию, не будет прибыли, с учетом задолженности по всем предприятиям, это все может привести к тому, что они просто банкротами станут.

Экономически было бы лучше и выгодней принять меры по предупреждению пандемии. Вплоть до того, что объявить карантин и чтобы люди недели две сидели дома, чтобы обезопасить себя, чтобы не было распространения инфекции.

— Как сегодня рабочим защитить себя и свои семьи в таких условиях?

— Соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, носить маски, по возможности избегать мест больших скоплений людей, в том числе — производственные цеха. По возможности не выходить на работу, брать отпуска даже за свой счет и переждать, просто переждать эту пандемию дома.

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