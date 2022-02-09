В январе поставки белорусского бензина в Украину выросли на треть 7 9.02.2022, 9:07

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Поставки увеличили практически все импортеры.

За первый месяц года поставки белорусского бензина в Украину выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщает портал enkorr со ссылкой на консалтинговую группу «А-95».

Поставки увеличили практически все импортеры: ОККО, WOG, UPG, AMIC и другие. Наивысший результат прироста показала ОККО — ее белорусский импорт вырос на 46%, до 38,5 тысячи тонн. На 47% нарастил поставки белорусского бензина крупнейший импортер — бренд WOG.

Власти Беларуси с 7 февраля ввели запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы, которая является одним из поставщиков топлива в Украину.

По мнению директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, это существенно не повлияет на текущую рыночную ситуацию, но в стратегическом плане усилит высокую зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси.

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