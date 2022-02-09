Биологи обнаружили у шимпанзе еще одно необычное умение 4 9.02.2022, 11:44

1,632

Фото: shutterstock

Оно роднит этих приматов с людьми.

Шимпанзе обитают в экваториальной Африке, в том числе в Национальном парке Лоанго в Габоне, где исследовательский проект Ozouga Chimpanzee Project изучает поведение группы примерно из 45 шимпанзе. Биологи уделяют особое внимание их социальным отношениям, взаимодействиям и спорам с другими группами, охотничьему поведению, использованию инструментов, а также когнитивным и коммуникативным навыкам, пишет «Вокруг света. Украина».

«Наши наблюдения дают первое свидетельство того, что шимпанзе регулярно ловят насекомых и наносят их на открытые раны. Теперь мы стремимся исследовать потенциальные полезные последствия такого удивительного поведения», — сообщил приматолог Тобиас Дешнер.

Самолечение — когда используются части растений или непищевые вещества для борьбы с патогенами или паразитами — наблюдалось у многих видов животных, включая насекомых, рептилий, птиц и млекопитающих. Например, два наших ближайших ныне живущих родственника, шимпанзе и бонобо, глотают листья растений, обладающих антигельминтными свойствами, и жуют горькие листья, химические свойства которых убивают кишечных паразитов. Однако, несмотря на исследования, проводившиеся десятилетиями в долгосрочных полевых условиях в Западной и Восточной Африке, наружное применение вспомогательных веществ на открытых ранах до сих пор не было задокументировано.

Первое наблюдение подобного поведения произошло в 2019 году. Самка шимпанзе по имени Сьюзи ухаживала за травмированной ногой своего сына-подростка Сии. Биолог Алессандра Маскаро, наблюдавшая за парой, заметила, между губами Сьюзи было что-то, что она затем приложила к ране на ноге Сии. Позже биологи пересмотрели видеозапись этой сцены и заметили, что мать сначала потянулась, чтобы поймать что-то, затем зажала это между губами, а уже потом приложила к открытой ране на ноге Сии. «Обсуждая эти наблюдения и возможную функцию поведения с членами команды, мы поняли, что никогда не видели такого поведения и что оно также никогда ранее не было задокументировано», — поделилась биолог Алессандра Маскаро.

Спустя всего неделю биологи заметили подобное поведение у взрослого самца Фредди. Тогда же ученые точно установили, что шимпанзе ловят насекомых, которых прикладывают к ранам. В течение следующего года исследователи снимали на видео всех животных с травмами. Постепенно они зафиксировали 22 события, когда обезьяны прикладывали к ранам насекомых.

Ученые предполагают, что применяемые насекомые могут обладать противовоспалительными или антисептическими свойствами. Использование насекомых в терапевтических целях у людей датируется 1400 г. до н.э. и используется до сих пор. Люди используют различные виды насекомых с научно доказанным антибиотическим и противовирусным действием. Однако есть и другое объяснение. Возможно, такое поведение не имеет никаких полезных последствий, а является частью местной культуры шимпанзе — точно так же, как некоторые бесполезные с научной точки зрения медицинские процедуры в человеческом обществе.

«Меня, интересующегося когнитивными способностями шимпанзе, особенно поразило то, что животные лечат не только свои собственные раны, но и раны других неродственных особей. Такие примеры явного социального поведения редко наблюдаются у нечеловеческих видов, но теперь эти наблюдения могут убедить и скептиков», — подчеркнула когнитивный биолог Симона Пика.

Теперь ученые намерены выяснить, какое все-таки странное насекомое используют шимпанзе и провести биологические анализы для изучения потенциальных фармацевтических свойств. Кроме того, команда также сосредоточится на исследовании социальных аспектов лечения: кто и кого чаще лечит, а также передаются ли «целительные» знания внутри группы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».