На белорусских сертификатах о вакцинации появится QR-код для мобильного приложения 8 9.02.2022, 12:45

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Что изменится для белорусов?

В Беларуси с 15 февраля 2022 года вводится новый формат сертификата о вакцинации COVID-19. Теперь в нем будет размещаться QR-код для мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», сообщает Министерство здравоохранения.

В Беларуси с 15 февраля заработает единая автоматизированная информационная система учета вакцинированных против COVID-19. Она позволит белорусам путешествовать по странам ЕАЭС, Таджикистану, Узбекистану, Азербайджану и Молдове, используя приложение «Путешествую без COVID-19».

Первое время система будет работать в ограниченной «пилотной зоне», а с 1 апреля 2022-го — по всей стране. На время тестовой эксплуатации получить новый сертификат с QR-кодом можно будет бесплатно.

Сертификаты старого образца будут действительными до указанной на них даты, но при желании их можно будет бесплатно обменять на новые. Если вы вакцинируетесь после 1 апреля, сможете сами выбрать, какой сертификат вам нужен. Но вот внесение сведений в информационную систему станет обязательным.

Полный перечень организаций, которые могут формировать QR-код по международным стандартам, размещен на сайте Министерства здравоохранения.

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