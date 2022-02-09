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Медики рассказали, к чему приводит одновременное заражение COVID-19 и гриппом

  • 9.02.2022, 13:30
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Медики рассказали, к чему приводит одновременное заражение COVID-19 и гриппом

Последствия для здоровья будут долгосрочными.

В большинстве регионов мира люди подвержены риску одновременного заражения двумя вирусами — гриппом и COVID-19, которые могут иметь долгосрочные последствия для организма. Об этом сообщил на брифинге Виктор Ляшко, глава Министерства здравоохранения Украины, сообщает cursorinfo.co.il.

По его словам, интенсивность эпидемиологического процесса обеих острых респираторных вирусных инфекций в настоящее время находится на очень высоком уровне.

«Существует риск одновременного развития COVID-19 и гриппа. Оба патогена могут вызывать пневмонию и дыхательную недостаточность с долгосрочными последствиями для здоровья», — говорит Ляшко.

Он указал на необходимость соблюдения всех правил профилактики эпидемий и призвал граждан следить за своим здоровьем и оставаться дома при первых симптомах вирусных заболеваний.

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