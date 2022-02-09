У белорусских «скорых» начались проблемы с кислородом 9.02.2022, 14:27

иллюстрационное фото ТАСС

Серьезный звоночек для всей медицины.

«Белые халаты» сообщают о проблемах с кислородом у белорусских «скорых»:

— На «скорой» города Бреста также имеется недостаток кислородных баллонов для полноценной работы в очередную волну пандемии.

Заправка баллонов производится только 3 раза в неделю, чего, очевидно, не хватает. На выходных бригады остаются «пустые», при этом визитов в выходные дни меньше не становится.

Тяжелые кислородозависимые пациенты есть в большом количестве и в эту волну и транспортировать их без кислородной поддержки — довольно опасно и трудно.

Вопрос о проблемах с кислородом не раз поднимался медиками. «Буквально на каждой пятиминутке требуем решить вопрос» — говорят коллеги.

Но воз, к сожалению, и ныне там.

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