У белорусских «скорых» начались проблемы с кислородом
- 9.02.2022, 14:27
Серьезный звоночек для всей медицины.
«Белые халаты» сообщают о проблемах с кислородом у белорусских «скорых»:
— На «скорой» города Бреста также имеется недостаток кислородных баллонов для полноценной работы в очередную волну пандемии.
Заправка баллонов производится только 3 раза в неделю, чего, очевидно, не хватает. На выходных бригады остаются «пустые», при этом визитов в выходные дни меньше не становится.
Тяжелые кислородозависимые пациенты есть в большом количестве и в эту волну и транспортировать их без кислородной поддержки — довольно опасно и трудно.
Вопрос о проблемах с кислородом не раз поднимался медиками. «Буквально на каждой пятиминутке требуем решить вопрос» — говорят коллеги.
Но воз, к сожалению, и ныне там.